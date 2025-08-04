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Андрей Гайченко: в I полугодии 2025 года завершено 1,36 млн исполнительных документов, 4,54 млрд грн — взыскано в госбюджет

11:13, 4 августа 2025
Также Андрей Гайченко призвал парламент поддержать в целом законопроект 9363 о цифровизации исполнительного производства.
Андрей Гайченко: в I полугодии 2025 года завершено 1,36 млн исполнительных документов, 4,54 млрд грн — взыскано в госбюджет
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За первую половину 2025 года Государственная исполнительная служба взыскала в государственный бюджет 4,54 млрд грн, что на 17% больше, чем за первое полугодие 2024 года. Завершено 1,36 млн исполнительных документов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.

«ГИС Минюста работает и развивается даже во времена масштабных вызовов! Это пост благодарности всем представителям исполнительной службы за преданность делу, выдержку и профессионализм.

Мы начали этот год при полностью разрушенных реестрах. Наши офисы подвергались обстрелам. Вам угрожали, вам препятствовали, но несмотря на все — вы выполнили сверхважную миссию. И сделали это лучше, чем в прошлом году», — подчеркнул он.

Так, в первом полугодии 2025 года:

  • 1 363 060 исполнительных документов — завершено. Это на 26 тысяч больше, чем за аналогичный период 2024 года.
  • 4,54 млрд грн — взыскано в государственный бюджет. Это на 17% больше, чем за первое полугодие 2024 года.
  • 7,64 млрд грн — сумма алиментов, взысканная в пользу детей. Рост — 30%. В 2024 году этот показатель составлял 5,89 млрд грн.
  • 247 млн грн – возвращено работникам задолженности по заработной плате. Показатель ½ 2024 года – 171 млн грн.
  • 13 473 исполнительных производства на сумму более 7,67 млрд грн усложнены для выполнения из-за действия мораториев. «Это реальность, с которой служба сталкивается ежедневно», — отметил он.

Также Андрей Гайченко призвал парламент поддержать законопроект 9363 о цифровизации исполнительного производства во втором чтении и в целом. «Законопроект №9363 является частью Плана Украины в рамках реализации инструмента Ukraine Facility. Его принятие принесет значительную пользу обществу, в частности, избавит многих должников от зависимости от бюрократических процедур, связанных со снятием ограничений», — отметил Андрей Гайченко.

Автор: Наталя Мамченко

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