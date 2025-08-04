Андрей Гайченко: в I полугодии 2025 года завершено 1,36 млн исполнительных документов, 4,54 млрд грн — взыскано в госбюджет

За первую половину 2025 года Государственная исполнительная служба взыскала в государственный бюджет 4,54 млрд грн, что на 17% больше, чем за первое полугодие 2024 года. Завершено 1,36 млн исполнительных документов. Об этом сообщил заместитель министра юстиции Андрей Гайченко.
«ГИС Минюста работает и развивается даже во времена масштабных вызовов! Это пост благодарности всем представителям исполнительной службы за преданность делу, выдержку и профессионализм.
Мы начали этот год при полностью разрушенных реестрах. Наши офисы подвергались обстрелам. Вам угрожали, вам препятствовали, но несмотря на все — вы выполнили сверхважную миссию. И сделали это лучше, чем в прошлом году», — подчеркнул он.
Так, в первом полугодии 2025 года:
Также Андрей Гайченко призвал парламент поддержать законопроект 9363 о цифровизации исполнительного производства во втором чтении и в целом. «Законопроект №9363 является частью Плана Украины в рамках реализации инструмента Ukraine Facility. Его принятие принесет значительную пользу обществу, в частности, избавит многих должников от зависимости от бюрократических процедур, связанных со снятием ограничений», — отметил Андрей Гайченко.
Автор: Наталя Мамченко
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