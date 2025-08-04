Андрій Гайченко: у І півріччі 2025 року завершено 1,36 млн виконавчих документів, 4,54 млрд грн — стягнуто до держбюджету

Також Андрій Гайченко закликав парламент підтримати в цілому законопроект 9363 про цифровізацію виконавчого провадження.

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За першу половину 2025 року Державна виконавча служба стягнула до державного бюджету 4,54 млрд грн, що на 17% більше, ніж за перше півріччя 2024 року. Завершено 1,36 млн виконавчих документів. Про це повідомив заступник міністра юстиції Андрій Гайченко.

«ДВС Мін’юсту працює і розвивається навіть у часи масштабних викликів! Це пост вдячності усім представникам виконавчої служби за відданість справі, витримку та професійність.

Ми почали цей рік при повністю зруйнованих реєстрах. Наші офіси зазнавали обстрілів. Вам погрожували, вам перешкоджали, але попри все — ви виконали надважливу місію. І зробили це краще, ніж торік»– підкреслив він.

Так, у першому півріччі 2025 року:

1 363 060 виконавчих документів — завершено. Це на 26 тисяч більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

4,54 млрд грн — стягнуто до державного бюджету. Це на 17% більше, ніж за перше півріччя 2024 року.

7,64 млрд грн — сума аліментів, стягнута на користь дітей. Зростання — 30%. У 2024 році цей показник становив 5,89 млрд грн.

247 млн грн – повернуто працівникам заборгованості із заробітних плат. Показник ½ 2024 року - 171 млн грн.

13 473 виконавчих провадження на суму понад 7,67 млрд грн ускладнено до виконання через дію мораторіїв. «Це реальність, з якою служба стикається щодня», зазначив він.

Також Андрій Гайченко, закликав парламент підтримати законопроект 9363 про цифровізацію виконавчого провадження у другому читанні та в цілому.

«Законопроєкт №9363 є частиною Плану України в рамках реалізації інструменту Ukraine Facility. Його ухвалення принесе значну користь суспільству, зокрема позбавить багатьох боржників залежності від бюрократичних процедур, пов’язаних зі зняттям обмежень» – зазначив Андрій Гайченко.

Автор: Наталя Мамченко

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