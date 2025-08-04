Львів і Київ — у топі, але інженерні спеціальності не в пріоритеті: підсумки вступної кампанії-2025

ЛНУ імені Франка, Львівська політехніка і КНУ імені Шевченка — найпопулярніші за кількістю поданих заяв.

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Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про завершення вступної кампанії 2025 року. За його словами, цьогорічна кампанія засвідчила активність вступників та широкий географічний інтерес — абітурієнти обирали як столичні, так і регіональні університети, але в лідерах Львів та Київ.

Водночас Сергій Бабак зазначив, що цьогорічний рівень вступної активності спростовує побоювання щодо масового виїзду українських абітурієнтів за кордон.

ТОП-3 найпопулярніших ЗВО серед вступників на бакалаврат:

Львівський національний університет імені Івана Франка — 44 тис. заяв Національний університет «Львівська політехніка» — 41 769 КНУ імені Тараса Шевченка — 34 120

У десятку також увійшли КПІ імені Ігоря Сікорського, Державний торговельно-економічний університет, Чернівецький імені Ю. Федьковича, Прикарпатський імені В. Стефаника, КНЕУ, Харківський імені В. Каразіна та Волинський імені Лесі Українки.

Статистика та тенденції:

Подано понад 1,138 млн заяв , з них 800 тис. — на бакалаврат

44,3% заяв — на бюджет

Найбільше заяв надійшло з Києва (29,4%), далі — Львівщина, Харківщина, Одещина, Дніпропетровщина

«Оптимізму не додають дві речі: популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу», - зауважив Бабак.

Проблеми та виклики:

Попит сконцентрований навколо «традиційних» спеціальностей: менеджмент, психологія, філологія, право, маркетинг

Значно нижчий інтерес до критично важливих інженерних і природничих дисциплін:

біологія — близько 2 тис. заяв

хімія — майже 900

фізика — 600

математика — трохи понад 1 тис.

Конкурсний бал:

Середній по країні — 145

Найвищий — Харківська область (153,2), далі Сумщина (150) та Київ (148,4).

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