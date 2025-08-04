Львів і Київ — у топі, але інженерні спеціальності не в пріоритеті: підсумки вступної кампанії-2025

Голова парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак повідомив про завершення вступної кампанії 2025 року. За його словами, цьогорічна кампанія засвідчила активність вступників та широкий географічний інтерес — абітурієнти обирали як столичні, так і регіональні університети, але в лідерах Львів та Київ.
Водночас Сергій Бабак зазначив, що цьогорічний рівень вступної активності спростовує побоювання щодо масового виїзду українських абітурієнтів за кордон.
ТОП-3 найпопулярніших ЗВО серед вступників на бакалаврат:
У десятку також увійшли КПІ імені Ігоря Сікорського, Державний торговельно-економічний університет, Чернівецький імені Ю. Федьковича, Прикарпатський імені В. Стефаника, КНЕУ, Харківський імені В. Каразіна та Волинський імені Лесі Українки.
Статистика та тенденції:
«Оптимізму не додають дві речі: популярність спеціальностей та середній рівень конкурсного балу», - зауважив Бабак.
Проблеми та виклики:
біологія — близько 2 тис. заяв
хімія — майже 900
фізика — 600
математика — трохи понад 1 тис.
Конкурсний бал:
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