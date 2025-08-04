У МОН пояснили скасування наказу №1112 про дистанційні класи: Ключові положення збережуть у новому форматі

Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова заявила, що МОН не відмовляється від основних положень скасованого наказу №1112.

Джерело фото: РБК-Україна

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Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова пояснила, що скасування наказу № 1112 щодо дистанційних класів стало результатом політичних домовленостей між МОН і прифронтовими регіонами, які мають специфічну ситуацію з безпекою. Про це вона розповіла Суспільному.

«Хоча наказ і скасували, але МОН не відмовляється від головних ідей, які в нього були закладені, і буде далі працювати над їх втіленням. Проблема полягала в неякісній комунікації МОН — донесенні цих ідей до громад», — повідомила Кузьмичова.

За її словами, попри скасування, МОН не відмовляється від головних ідей документа. Вони будуть інтегровані в інші нормативні акти до 1 вересня — початку нового навчального року. Організаційний процес навчання школярів залежатиме від обставин, в яких перебуває дитина, а саме:

на прифронтових територіях — дистанційне навчання (з безпекових міркувань);

на тимчасово окупованих територіях України — педагогічний патронаж, коли дитина займається з учителем у вечірній час індивідуально (тому, що в першій половині дня вона вимушена відвідувати місцеву школу аби її батьків не позбавили батьківських прав);

за кордоном — українознавчий компонент, який має спрощену програму, адже частково дитина її проходить в іноземній школі, яку відвідує;

очне навчання, якщо дозволяють безпекові умови.

Кузьмичова наголосила, що головна мета — надати кожній дитині можливість навчатися у тій формі, яка відповідає її обставинам та потребам.

Кожен навчальний заклад самостійно визначатиме, яку форму організації обрати. Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі дорівнює очному — щонайменше п’ятеро. Водночас МОН не підтримує змішування дистанційного та очного форматів в одному класі, оскільки це негативно впливає і на якість освіти, і на навантаження вчителів, зазначила Кузьмичова.

Нагадаємо, Міністерство освіти скасувало наказ №1112 та вилучило частину норм з наказу №1115, які були раніше внесені наказом №1276. Зміни стосуються вимог до дистанційного навчання, зокрема — мінімальної наповнюваності класів та особливостей навчання дітей, які є внутрішньо переміщеними особами.

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