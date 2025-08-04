Практика судів
  1. В Україні

У МОН пояснили скасування наказу №1112 про дистанційні класи: Ключові положення збережуть у новому форматі

11:00, 4 серпня 2025
Заступниця міністра освіти Надія Кузьмичова заявила, що МОН не відмовляється від основних положень скасованого наказу №1112.
У МОН пояснили скасування наказу №1112 про дистанційні класи: Ключові положення збережуть у новому форматі
Джерело фото: РБК-Україна
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова пояснила, що скасування наказу № 1112 щодо дистанційних класів стало результатом політичних домовленостей між МОН і прифронтовими регіонами, які мають специфічну ситуацію з безпекою. Про це вона розповіла Суспільному. 

«Хоча наказ і скасували, але МОН не відмовляється від головних ідей, які в нього були закладені, і буде далі працювати над їх втіленням. Проблема полягала в неякісній комунікації МОН — донесенні цих ідей до громад», — повідомила Кузьмичова.

За її словами, попри скасування, МОН не відмовляється від головних ідей документа. Вони будуть інтегровані в інші нормативні акти до 1 вересня — початку нового навчального року. Організаційний процес навчання школярів залежатиме від обставин, в яких перебуває дитина, а саме:

  • на прифронтових територіях — дистанційне навчання (з безпекових міркувань);
  • на тимчасово окупованих територіях України — педагогічний патронаж, коли дитина займається з учителем у вечірній час індивідуально (тому, що в першій половині дня вона вимушена відвідувати місцеву школу аби її батьків не позбавили батьківських прав);
  • за кордоном — українознавчий компонент, який має спрощену програму, адже частково дитина її проходить в іноземній школі, яку відвідує;
  • очне навчання, якщо дозволяють безпекові умови.

Кузьмичова наголосила, що головна мета — надати кожній дитині можливість навчатися у тій формі, яка відповідає її обставинам та потребам.

Кожен навчальний заклад самостійно визначатиме, яку форму організації обрати. Мінімальна кількість учнів у дистанційному класі дорівнює очному — щонайменше п’ятеро. Водночас МОН не підтримує змішування дистанційного та очного форматів в одному класі, оскільки це негативно впливає і на якість освіти, і на навантаження вчителів, зазначила Кузьмичова. 

Нагадаємо, Міністерство освіти скасувало наказ №1112 та вилучило частину норм з наказу №1115, які були раніше внесені наказом №1276. Зміни стосуються вимог до дистанційного навчання, зокрема — мінімальної наповнюваності класів та особливостей навчання дітей, які є внутрішньо переміщеними особами.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

МОН України навчання

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Юлія Свириденко назвала склад комісії з відбору керівника Митної служби з вирішальним голосом «міжнародників»

Вирішальний голос при відборі нового очільника митниці матимуть міжнародні експерти.

Член Комітету ВР з нацбезпеки пояснив, як військові командири можуть убезпечити себе від питань антикорупційних органів щодо закупівель

«Командири можуть бути притягнуті до відповідальності, навіть якщо закупівля була обґрунтованою з точки зору воєнної необхідності – член Комітету ВР з питань нацбезпеки Олександр Федієнко радить убезпечити себе від ризиків.

Андрій Гайченко: у І півріччі 2025 року завершено 1,36 млн виконавчих документів, 4,54 млрд грн — стягнуто до держбюджету

Також Андрій Гайченко закликав парламент підтримати в цілому законопроект 9363 про цифровізацію виконавчого провадження.

Суддя КСУ має утримуватися від неформальних відносин із представниками органів публічної влади — КСУ ухвалив Правила етики

Правила передбачають, що суддя КСУ має утримуватися від публічних висловлювань, зокрема у медіа та соціальних мережах, іншої поведінки, яка може підривати довіру до КСУ, стати приводом для сумнівів у його неупередженості, зокрема через прихильність у ставленні до політичних діячів чи партій.

Вибори керівництва ВККС відбудуться 6 серпня — головним претендентом на посаду є діючий голова Комісії

У питанні, хто може стати новим заступником голови Комісії, поки що зберігається інтрига.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Тетяна Спірідонова
    Тетяна Спірідонова
    суддя Хмельницького апеляційного суду
  • Геннадій Кравчук
    Геннадій Кравчук
    суддя Північного апеляційного господарського суду