В Минобразования объяснили отмену приказа №1112 о дистанционных классах: Ключевые положения сохранят в новом формате

Заместитель министра образования и науки Украины Надежда Кузьмичева пояснила, что отмена приказа № 1112 о дистанционных классах стала результатом политических договоренностей между МОН и прифронтовыми регионами, имеющими специфическую ситуацию с безопасностью. Об этом она рассказала Суспильному.
«Хотя приказ и отменили, но МОН не отказывается от главных идей, которые у него были заложены, и будет дальше работать над их воплощением. Проблема заключалась в некачественной коммуникации МОН – донесении этих идей до общин», – сообщила Надежда Кузьмичева.
По ее словам, несмотря на отмену, Минобразования не отказывается от главных идей документа. Они будут интегрированы в другие нормативные акты до 1 сентября – начала нового учебного года. Организационный процесс обучения школьников будет зависеть от обстоятельств, в которых находится ребенок, а именно:
Кузьмичева подчеркнула, что главная цель – предоставить каждому ребенку возможность учиться в той форме, которая отвечает его обстоятельствам и потребностям.
Каждое учебное заведение будет самостоятельно определять, какую форму организации выбрать. Минимальное количество учащихся в дистанционном классе равно очному — по меньшей мере, пятеро. В то же время, МОН не поддерживает смешивание дистанционного и очного форматов в одном классе, поскольку это негативно влияет и на качество образования, и на нагрузку учителей, отметила Кузьмичева.
Напомним, Министерство образования отменило приказ №1112 и изъяло часть норм из приказа №1115, ранее внесенных приказом №1276. Изменения касаются требований к дистанционному обучению, в частности — минимальной наполняемости классов и особенностей обучения детей, внутренне перемещенных лиц.
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