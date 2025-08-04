Зеленский ввел в действие новые санкции СНБО: под ограничения попали «похитители активов» и российские музейщики

Президент подписал два указа об ограничении против «похитителей активов» из ВОТ и российских музейщиков.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал два указа — №579/2025 и №580/2025 — которыми ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 3 августа о применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций).

Как сообщили в Офисе Президента, под санкции попали два отдельных блока лиц и компаний:

Пакет «Похитители активов с временно оккупированных территорий»

Охватывает 62 физических и юридических лица, причастных к:

• экспорту похищенного с временно оккупированных территорий зерна;

• незаконной добыче и обогащению полезных ископаемых;

• теневому «зерновому флоту» РФ.

В частности, капитан Вячеслав Виданов вывез из Севастополя более 35 000 тонн украинской пшеницы в Йемен. А так называемый «Днепрорудненский железорудный комбинат» (на временно оккупированной территории Запорожской области) был создан на базе экспроприированных украинских активов и ведет разработку месторождений железной руды.

Пакет «Музейщики»

Включает 15 российских деятелей культуры, которые:

• организуют присвоение украинских культурных ценностей;

• проводят пропагандистские выставки, прославляющие агрессию РФ;

• пытаются интегрировать захваченные украинские музеи в российскую музейную систему.

В частности, Юлия Купина, директор Российского этнографического музея, открывала выставку в оккупированном Бердянске с использованием украинских экспонатов. А Артем Силкин и Галина Алексеева, баллотирующиеся в руководящие органы Международного совета музеев (ICOM), являются фигурантами санкционного списка — их присутствие в ICOM названо «абсолютно недопустимым».

Согласно указам, контроль за выполнением решений возложен на Секретаря СНБО. Ограничения вступают в силу с момента их официального опубликования.

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