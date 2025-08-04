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Tesla обязали выплатить 329 млн долларов за смертельное ДТП с автопилотом

11:36, 4 августа 2025
Tesla признали ответственной за аварию, произошедшую из-за автопилота.
Tesla обязали выплатить 329 млн долларов за смертельное ДТП с автопилотом
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В Соединенных Штатах компанию Tesla признали виновной в смертельном ДТП, вызванном автопилотом. По решению суда, производитель электромобилей должен выплатить 329 миллионов долларов родственникам погибшей и пострадавшей. Об этом пишет СNN.

Суд присяжных во Флориде признал компанию Tesla виновной в смертельном ДТП 2019 года, когда электромобиль Model S на автопилоте врезался в припаркованный автомобиль.

Отмечается, что в результате ДТП погиб Найбель Бенавидес Леон, а ее бывший парень Диллон Ангуло получил серьезные травмы. Суд обязал Tesla выплатить более 329 миллионов долларов компенсации и штрафов – это первый случай, когда автопилот компании признали причастным к смертельной аварии.

Расследование показало, что водитель отвлекся, поднимая телефон, не остановился на знаках и проехал перекресток на скорости около 100 км/ч. Он заявил, что автопилот не предупредил об опасности. Эксперты говорят, что присяжные вынесли приговор только потому, что обнаружили дефект в программном обеспечении автопилота.

По словам истцов, Tesla разрешила использовать автопилот и вне автомагистралей, где система работает ненадежно. Хотя Илон Маск ранее уверял, что автопилот "водит лучше людей", теперь компания может столкнуться с новыми судебными исками.

Tesla уже заявила о намерении оспорить решение.

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