Минюст обнародовал официальные рекомендации для юристов по безопасному использованию ИИ

Для юристов, адвокатов, прокуроров, судей, нотариусов разработаны рекомендации по безопасному использованию искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.

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Министерство юстиции Украины обнародовало рекомендации для правоведов по безопасному и ответственному применению искусственного интеллекта (ИИ) в работе. Документ стал одним из шагов на пути к созданию общенациональной системы регулирования ИИ в Украине и является частью дорожной карты, предусматривающей внедрение секторальных подходов.

Как отмечается, активное внедрение новых технологий сопровождается рядом рисков — от утечки конфиденциальной информации и нарушения профессиональной этики до несоблюдения стандартов качества.

Документ должен помочь:

определить, какие задачи целесообразно делегировать ИИ (поиск правовой информации, анализ судебной практики, подготовка текстов);

избежать рисков разглашения адвокатской или служебной тайны;

правильно организовать процесс вовлечения ИИ в работу с клиентами;

соблюдать конфиденциальность и международные этические нормы.

Рекомендации разработаны на основе Базовой Белой книги по регулированию ИИ в Украине, в координации со стратегией цифрового развития WinWin, Рамочной конвенцией Совета Европы об ИИ, а также с учетом международных практик и примеров из других отраслей.

В документе приведены типичные ситуации, чек-листы для оценки действий, алгоритмы оценки рисков, терминология, а также примеры промптов для безопасного взаимодействия с ИИ.

Отдельно в Минюсте подчеркнули: примеры конкретных инструментов и сервисов ИИ, указанные в тексте рекомендаций, не являются рекламой и приведены исключительно в иллюстративных целях. Юристам советуют самостоятельно проверять актуальность и безопасность инструментов перед их использованием.

Ознакомиться с полным текстом рекомендаций можно ниже в документе:

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