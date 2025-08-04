Практика судов
  1. В Украине

Минюст обнародовал официальные рекомендации для юристов по безопасному использованию ИИ

10:19, 4 августа 2025
Для юристов, адвокатов, прокуроров, судей, нотариусов разработаны рекомендации по безопасному использованию искусственного интеллекта в профессиональной деятельности.
Минюст обнародовал официальные рекомендации для юристов по безопасному использованию ИИ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство юстиции Украины обнародовало рекомендации для правоведов по безопасному и ответственному применению искусственного интеллекта (ИИ) в работе. Документ стал одним из шагов на пути к созданию общенациональной системы регулирования ИИ в Украине и является частью дорожной карты, предусматривающей внедрение секторальных подходов.

Как отмечается, активное внедрение новых технологий сопровождается рядом рисков — от утечки конфиденциальной информации и нарушения профессиональной этики до несоблюдения стандартов качества.

Документ должен помочь:

  • определить, какие задачи целесообразно делегировать ИИ (поиск правовой информации, анализ судебной практики, подготовка текстов);
  • избежать рисков разглашения адвокатской или служебной тайны;
  • правильно организовать процесс вовлечения ИИ в работу с клиентами;
  • соблюдать конфиденциальность и международные этические нормы.

Рекомендации разработаны на основе Базовой Белой книги по регулированию ИИ в Украине, в координации со стратегией цифрового развития WinWin, Рамочной конвенцией Совета Европы об ИИ, а также с учетом международных практик и примеров из других отраслей.

В документе приведены типичные ситуации, чек-листы для оценки действий, алгоритмы оценки рисков, терминология, а также примеры промптов для безопасного взаимодействия с ИИ.

Отдельно в Минюсте подчеркнули: примеры конкретных инструментов и сервисов ИИ, указанные в тексте рекомендаций, не являются рекламой и приведены исключительно в иллюстративных целях. Юристам советуют самостоятельно проверять актуальность и безопасность инструментов перед их использованием.

Ознакомиться с полным текстом рекомендаций можно ниже в документе:

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

 

 

судья юрист адвокат прокурор минюст нотариус искусственный интеллект

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Избран новый состав Общественного совета добропорядочности – журналисты, адвокаты, правозащитники и антикоррупционные активисты

От предыдущего состава Общественного совета добропорядочности осталось всего три представителя общественности.

Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео