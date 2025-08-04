На Одесчине будут судить командира воинской части, оформившего знакомого на «липовую» службу

Следователи Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира одной из воинских частей в Одесской области, который оформил знакомого на службу, хотя тот фактически ее не проходил.
Согласно данным следствия, в конце 2022 года должностное лицо, чтобы «помочь» товарищу избежать реальной мобилизации, назначило его механиком в свою воинскую часть.
На самом деле фиктивный «военнослужащий» продолжал заниматься предпринимательской деятельностью в тылу, параллельно получая выплаты на протяжении более чем полугода.
Однако обоих мужчин разоблачили. В настоящее время нанесенные государству убытки полностью возмещены.
Бывшему командиру инкриминируется злоупотребление служебным положением — ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.
Обвинительный акт уже направлен в суд.
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