На Одесчине будут судить командира воинской части, оформившего знакомого на «липовую» службу

Согласно данным следствия, должностное лицо, чтобы «помочь» товарищу избежать реальной мобилизации, назначило его механиком в свою воинскую часть.

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Следователи Государственного бюро расследований в сотрудничестве с СБУ завершили досудебное расследование в отношении бывшего командира одной из воинских частей в Одесской области, который оформил знакомого на службу, хотя тот фактически ее не проходил.

Согласно данным следствия, в конце 2022 года должностное лицо, чтобы «помочь» товарищу избежать реальной мобилизации, назначило его механиком в свою воинскую часть.

На самом деле фиктивный «военнослужащий» продолжал заниматься предпринимательской деятельностью в тылу, параллельно получая выплаты на протяжении более чем полугода.

Однако обоих мужчин разоблачили. В настоящее время нанесенные государству убытки полностью возмещены.

Бывшему командиру инкриминируется злоупотребление служебным положением — ч. 1 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Обвинительный акт уже направлен в суд.

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