На Одещині судитимуть командира військової частини, який оформив знайомого на «липову» службу

За даними слідства, посадовець, аби «допомогти» товаришу уникнути реальної мобілізації, призначив його механіком у свою військову частину.

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Слідчі Державного бюро розслідувань у співпраці з СБУ завершили досудове розслідування щодо колишнього командира однієї з військових частин на Одещині, який оформив знайомого на службу, хоча той фактично її не проходив.

За даними слідства, наприкінці 2022 року посадовець, аби «допомогти» товаришу уникнути реальної мобілізації, призначив його механіком у свою військову частину.

Насправді ж фіктивний «військовослужбовець» продовжував займатися підприємницькою діяльністю в тилу, паралельно отримуючи виплати протягом більш ніж пів року.

Однак, обох чоловіків викрили. Наразі завдані збитки повністю відшкодовані державі.

Колишньому командиру інкримінують зловживання службовим становищем — ч. 1 ст. 364 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт уже скеровано до суду.

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