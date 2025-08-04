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У Києві чоловік з гранатою та пістолетом погрожував охоронцю житлового комплексу

17:55, 4 серпня 2025
Нетверезий чоловік зі зброєю погрожував охоронцю ЖК.
У Києві чоловік з гранатою та пістолетом погрожував охоронцю житлового комплексу
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У Києві затримали 37-річного чоловіка, який у стані алкогольного сп’яніння погрожував охоронцю житлового комплексу пістолетом та гранатою. Про це повідомляє пресслужба поліції.

Правоохоронцям надійшло повідомлення про місцевого жителя, який поводився агресивно. Чоловік голосно кричав, вживав нецензурну лексику, а також погрожував охоронцю ЖК пістолетом.

До місця події прибула поліція разом зі слідчо-оперативною групою, які затримали мешканця столиці. Чоловік був у стані алкогольного сп’яніння та не зміг надати зрозумілих пояснень своїм вчинкам.

Під час обшуку у порушника вилучили бойову гранату та пістолет. Крім того, за місцем мешкання фігуранта знайшли ще дві гранати, близько 300 набоїв та чотири магазини до автомата Калашникова. Походження зброї та боєприпасів, а також мета їх зберігання наразі з’ясовується.

Киянину повідомили про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – незаконне зберігання зброї та боєприпасів. 

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поліція Київ

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