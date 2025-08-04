В Киеве мужчина с гранатой и пистолетом угрожал охраннику жилого комплекса

Нетрезвый мужчина с оружием угрожал охраннику ЖК.

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В Киеве задержали 37-летнего мужчину, который в состоянии алкогольного опьянения угрожал охраннику жилого комплекса пистолетом и гранатой. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Правоохранителям поступило сообщение о местном жителе, который вел себя агрессивно. Мужчина громко кричал, употреблял нецензурную лексику, а также угрожал охраннику ЖК пистолетом.

К месту происшествия прибыла полиция вместе со следственно-оперативной группой, задержавшей жителя столицы. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения и не смог дать понятных объяснений своим поступкам.

Во время обыска у нарушителя изъяли боевую гранату и пистолет. Кроме того, по месту жительства фигуранта нашли еще две гранаты, около 300 патронов и четыре магазина к автомату Калашникова. Происхождение оружия и боеприпасов, а также цель их хранения выясняется.

Киевлянину сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение оружия и боеприпасов.

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