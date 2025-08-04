Практика судов
  1. В Украине

Работника перевели на другую должность: меняется ли рабочий год для предоставления ежегодного отпуска

10:01, 4 августа 2025
Если работника переводят на другую должность в пределах того же предприятия без увольнения, его трудовые отношения с работодателем остаются в силе.
Работника перевели на другую должность: меняется ли рабочий год для предоставления ежегодного отпуска
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственная служба по вопросам труда объясняет, меняется ли отсчет рабочего года для отпуска в случае перевода работника внутри того же учреждения.

Порядок и условия предоставления работникам отпусков определяются Законом Украины "Об отпусках" и Кодексом законов о труде Украины.

Согласно части первой статьи 6 Закона Украины «Об отпусках» и части первой статьи 75 Кодекса законов о труде Украины ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который исчисляется со дня заключения трудового договора.

При переводе работника внутри одного предприятия на другую должность (без увольнения) трудовые отношения с ним не прекращаются. Соответственно рабочий год не меняется, поскольку не произошло факта увольнения и принятия.

Поэтому, отсчет рабочего года для предоставления ежегодного отпуска при переводе остается неизменным и отсчитывается с даты заключения трудового договора, несмотря на перевод.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Гоструда

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Избран новый состав Общественного совета добропорядочности – журналисты, адвокаты, правозащитники и антикоррупционные активисты

От предыдущего состава Общественного совета добропорядочности осталось всего три представителя общественности.

Кабмин внес изменения в План Ukraine Facility, который содержит требования к скорости отбора судей – но их содержание пока не раскрыл

План Ukraine Facility предусматривает требования относительно скорости отбора судей ВККС, но в Кабмине пока не раскрыли, какие именно изменения были предложены Еврокомиссии.

Социальный комитет рекомендовал принять законопроект о выплате 50 тысяч грн всем женщинам, родившим ребенка

Кабмин вместе с парламентариями считают, что законопроект будет способствовать повышению рождаемости и совмещению родительства с занятостью.

Плакаты со словами «акция» или «скидка» на алкоголь в торговом зале магазина запрещены – Верховный Суд

Любые материалы или действия в торговом зале магазина, которые имеют целью стимулирование интереса или спроса к алкогольной продукции, являются внутренней рекламой: позиция Верховного Суда.

Владимир Зеленский внес в парламент на ратификацию Соглашение о 100-летнем партнерстве с Великобританией

Великобритания и Украина будут предпринимать постепенные шаги для облегчения путешествий граждан и посещения стран друг друга.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео