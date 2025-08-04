Работника перевели на другую должность: меняется ли рабочий год для предоставления ежегодного отпуска

Если работника переводят на другую должность в пределах того же предприятия без увольнения, его трудовые отношения с работодателем остаются в силе.

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Государственная служба по вопросам труда объясняет, меняется ли отсчет рабочего года для отпуска в случае перевода работника внутри того же учреждения.

Порядок и условия предоставления работникам отпусков определяются Законом Украины "Об отпусках" и Кодексом законов о труде Украины.

Согласно части первой статьи 6 Закона Украины «Об отпусках» и части первой статьи 75 Кодекса законов о труде Украины ежегодный основной отпуск предоставляется работникам продолжительностью не менее 24 календарных дней за отработанный рабочий год, который исчисляется со дня заключения трудового договора.

При переводе работника внутри одного предприятия на другую должность (без увольнения) трудовые отношения с ним не прекращаются. Соответственно рабочий год не меняется, поскольку не произошло факта увольнения и принятия.

Поэтому, отсчет рабочего года для предоставления ежегодного отпуска при переводе остается неизменным и отсчитывается с даты заключения трудового договора, несмотря на перевод.

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