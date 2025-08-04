Какие обязательные реквизиты должен содержать фискальный отчетный чек РРО — разъяснение ГНС

Дрогобычская ГНИ Главного управления ГНС во Львовской области объясняет, какие обязательные реквизиты должен содержать фискальный отчетный чек РРО.
Отмечается, что согласно п. 14 постановления КМУ от 18.02.2002 №199 «Об утверждении требований по реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций и требований по обеспечению выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций для различных сфер применения» с изменениями и дополнениями чеки всех отчетов должны содержать следующие общие реквизиты:
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