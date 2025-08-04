Какие обязательные реквизиты должен содержать фискальный отчетный чек РРО — разъяснение ГНС

Закон обязывает всех продавцов, использующих ПРРО/РРО, выдавать фискальные чеки покупателям.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Дрогобычская ГНИ Главного управления ГНС во Львовской области объясняет, какие обязательные реквизиты должен содержать фискальный отчетный чек РРО.

Отмечается, что согласно п. 14 постановления КМУ от 18.02.2002 №199 «Об утверждении требований по реализации фискальных функций регистраторами расчетных операций и требований по обеспечению выполнения фискальных функций программными регистраторами расчетных операций для различных сфер применения» с изменениями и дополнениями чеки всех отчетов должны содержать следующие общие реквизиты:

название и адрес хозяйственной единицы;

индивидуальный номер плательщика, перед которым печатаются прописные буквы «НН». В случае, когда субъект предпринимательской деятельности не зарегистрирован как плательщик НДС, вместо

индивидуального номера плательщика должен быть напечатан идентификационный код согласно ЕГРПОУ (для юридических лиц) или идентификационный номер согласно ГРФЛ (для физических лиц), а вместо букв «НН» – буквы «ИД»;

фискальный номер регистратора, перед которым печатаются прописные буквы «ФН»;

заводской номер регистратора;

логотип производителя.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.