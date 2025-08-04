Які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний звітний чек РРО — роз’яснення ДПС

Дрогобицька ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області пояснює, які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний звітний чек РРО.
Зазначається, що відповідно до п. 14 постанови КМУ від 18.02.2002 №199 «Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» із змінами та доповненнями чеки всіх звітів повинні містити такі загальні реквізити:
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