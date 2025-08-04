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Які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний звітний чек РРО — роз’яснення ДПС

09:43, 4 серпня 2025
Закон зобов’язує всіх продавців, які використовують ПРРО/РРО, видавати фіскальні чеки покупцям.
Які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний звітний чек РРО — роз’яснення ДПС
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Дрогобицька ДПІ Головного управління ДПС у Львівській області пояснює, які обов’язкові реквізити повинен містити фіскальний звітний чек РРО. 

Зазначається, що відповідно до п. 14 постанови КМУ від 18.02.2002 №199 «Про затвердження вимог щодо реалізації фіскальних функцій реєстраторами розрахункових операцій та вимог щодо забезпечення виконання фіскальних функцій програмними реєстраторами розрахункових операцій для різних сфер застосування» із змінами та доповненнями чеки всіх звітів повинні містити такі загальні реквізити:

  • назву і адресу господарської одиниці;
  • індивідуальний номер платника, перед яким друкуються великі літери «ПН». У разі коли суб’єкт підприємницької діяльності не зареєстрований як платник ПДВ, замість індивідуального номера платника повинен бути надрукований ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або ідентифікаційний номер згідно з ДРФО (для фізичних осіб), а замість літер «ПН» – літери «ІД»;
  • фіскальний номер реєстратора, перед яким друкуються великі літери «ФН»;
  • заводський номер реєстратора;
  • логотип виробника.

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податкова РРО

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