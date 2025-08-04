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РФ готує Донецький аеропорт для дронових атак по Україні, — ISW

09:24, 4 серпня 2025
Як повідомляється, ворог готує новий пусковий майданчик для запусків шахедів на території Донецького аеропорту.
РФ готує Донецький аеропорт для дронових атак по Україні, — ISW
Фото: OSINT-група CyberBoroshno
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Російські окупанти активніше задіюють тимчасово захоплені території України для запуску ударних дронів, зокрема перетворюють донецький аеропорт на базу для атак. Такий підхід ускладнить роботу української ППО та створить зростаючу небезпеку для країн-партнерів по НАТО. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Вказується, що розміщення стартових майданчиків ближче до фронту скорочує час, необхідний українській ППО для реагування на атаки. Окрім того, подальша окупація і використання цих територій для запуску дронів великої дальності може мати серйозні наслідки як для України, так і для глобального безпекового порядку.

Супутникові знімки показують, що на території Донецького аеропорту ведеться активна підготовка. Злітно-посадкову смугу частково очистили від укріплень, а біля зруйнованого терміналу будують закриті складські приміщення.

Крім того, тривають роботи над облаштуванням зон управління безпілотниками, місць для спорядження боєголовок та пунктів спостереження за повітряним простором.

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