РФ готовит Донецкий аэропорт для дроновых атак по Украине, — ISW

Как сообщается, враг готовит новую пусковую площадку для запусков шахедов на территории Донецкого аэропорта.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Российские оккупанты активнее задействуют временно захваченные территории Украины для запуска ударных дронов, в частности превращают донецкий аэропорт в базу для атак. Такой подход усложнит работу украинского ПВО и создаст растущую опасность для стран-партнеров по НАТО. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Указывается, что размещение стартовых площадок ближе к фронту сокращает время, необходимое украинским ПВО для реагирования на атаки. Кроме того, дальнейшая оккупация и использование этих территорий для запуска дронов большой дальности может иметь серьезные последствия как для Украины, так и для глобального порядка безопасности.

Спутниковые снимки показывают, что на территории Донецкого аэропорта идет активная подготовка. Взлетно-посадочную полосу частично очистили от укреплений, а у разрушенного терминала строят закрытые складские помещения.

Кроме того, продолжаются работы по обустройству зон управления беспилотниками, мест для снаряжения боеголовок и пунктов наблюдения за воздушным пространством.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.