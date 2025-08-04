В Пенсионном фонде объяснили, как действовать работодателю, когда работник достиг пенсионного возраста

Чтобы своевременно подготовить документы для назначения пенсии, Пенсионный фонд заблаговременно информирует работодателей о работниках, которым скоро исполнится 60 лет, и предоставляет необходимую информацию о подаче документов.

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Пенсионный фонд в Луганской области разъясняет, что должен сделать работодатель, когда работник достигает пенсионного возраста.

В соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» с изменениями (далее — Закон) пенсия по возрасту назначается лицам, достигшим 60 лет и имеющим достаточный страховой стаж.

Законом определено, что страховой стаж — это период (срок), в течение которого лицо подлежит общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачены страховые взносы в сумме не менее минимального страхового взноса.

Страховой стаж рассчитывается территориальными органами Пенсионного фонда в соответствии с требованиями данного Закона на основании данных, содержащихся в системе персонифицированного учета, а за периоды до внедрения системы персонифицированного учета — на основании документов и в порядке, установленном законодательством, действовавшим до вступления в силу данного Закона, а также данных, включенных на основании этих документов в реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования (далее — реестр застрахованных лиц).

В 2025 году страховой стаж должен составлять не менее 32 лет. Вопрос подтверждения страхового стажа может стать одним из ключевых при назначении пенсии, так как от этого зависит дата выхода на пенсию и размер назначенной выплаты.

С целью своевременной подготовки и подачи документов работника для назначения пенсии органы Пенсионного фонда Украины заранее уведомляют страхователей о работниках, которые достигнут 60-летнего возраста в следующем квартале, и предоставляют общую информацию о подаче документов для назначения пенсии.

Страхователь, в свою очередь, должен не позднее чем за месяц до того, как лицо достигнет пенсионного возраста, уведомить его и принять меры по подготовке необходимых документов для назначения пенсии.

Такими мерами должны быть, в частности:

– проверка правильности внесения записей в трудовую книжку, соответствие требованиям Инструкции о порядке ведения трудовых книжек работников, в частности, оформление титульного листа, внесение реквизитов распорядительных документов, наличие исправлений, и предоставление разъяснений, что неточные и ошибочные записи необходимо исправить, обратившись по предыдущим местам работы, а неправильно оформленные периоды должны быть подтверждены справками, при необходимости — из архивных учреждений;

– проверка выписки из учетной карточки застрахованного лица по форме ОК-5, которую страхователь, как юридическое лицо, может получить через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда относительно корректности отображения данных по лицу о страховом стаже, уплате страховых взносов (единого социального взноса);

За периоды работы после внедрения персонифицированного учета (после 01.07.2000) данные о зарплате, а с 01.01.2004 — о страховом стаже, который рассчитывается автоматически прямо пропорционально уплаченным взносам, берутся из реестра застрахованных лиц.

– подача с помощью веб-портала в Пенсионный фонд сведений о трудовой деятельности работника (трудовой книжки или документов о стаже) для перевода данных в цифровой формат, согласно постановлению Кабинета Министров Украины «О внедрении учета трудовой деятельности работника, физического лица — предпринимателя, физического лица, которое самостоятельно обеспечивает себя работой, в электронной форме».

Полный перечень подтверждающих документов содержит Порядок подачи и оформления документов для назначения (перерасчета) пенсий в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Если трудовой книжки или соответствующих записей в ней нет, стаж работы устанавливается на основании других документов, выданных по месту работы, службы, учебы, а также архивными учреждениями.

В этом случае стаж подтверждается документами, определенными в Порядке подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

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