Трамп назвал дату визита Уиткоффа в Россию

Стив Уиткофф приедет с визитом в Россию на этой неделе.

фото: AP/Evan Vucci

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Президент США Дональд Трамп заявил, что его специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф посетит РФ уже на этой неделе, это будет 6 или 7 августа. Об этом Трамп рассказал журналистам во время пребывания в Нью-Джерси.

"Я думаю, что на следующей неделе, в среду или четверг, он, возможно, уедет в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они просили о встрече", – заявил Трамп.

На вопрос, что Россия может сделать во избежание угрозы санкций, президент США ответил: "Заключить соглашение, которое положит конец убийствам людей".

Напомним, ранее Трамп дал России 10 дней для достижения соглашения с Украиной, пригрозив введением пошлин и других мер, если договоренность не будет достигнута.

Кроме того, Трамп заявил, что введет санкции против РФ после 10-дневного дедлайна.

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