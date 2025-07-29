Трамп дав Путіну 10 днів – або мир, або мита

Трамп встановив Росії 10-денний дедлайн для припинення війни в Україні, погрожуючи імпортними митами.

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Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп оголосив про встановлення нового дедлайну для Росії, вимагаючи припинення війни в Україні протягом 10 днів. У разі невиконання цієї вимоги США готові запровадити імпортні мита, хоча сам Трамп висловив сумніви щодо їхньої ефективності.

«Путін хоче, щоб війна тривала. Наші тарифи можуть вплинути на них, а можуть і не вплинути», – заявив Трамп. Він підкреслив, що США прагнуть досягти домовленостей із Росією щодо врегулювання ситуації в Україні протягом зазначеного терміну.

Президент США також висловив розчарування відсутністю реакції з боку російського лідера. «Я не отримав жодної відповіді від путіна. Це ганебно», – зазначив Трамп, коментуючи відсутність діалогу з російською стороною.

Трамп наголосив, що у разі відсутності прогресу в переговорах Сполучені Штати готові вдатися до економічних заходів, зокрема запровадження імпортних мит. Водночас він визнав, що не впевнений у тому, чи матимуть ці заходи значний вплив на позицію Росії. «Путін хоче продовжувати війну. Наші тарифи можуть вплинути на них, а можуть і ні», – додав він.

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