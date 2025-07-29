Практика судов
  1. В Украине
  2. / В мире

Трамп дал Путину 10 дней – или мир, или пошлины

21:05, 29 июля 2025
Трамп установил России 10-дневный дедлайн для прекращения войны в Украине, угрожая импортными пошлинами.
Трамп дал Путину 10 дней – или мир, или пошлины
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об установлении нового дедлайна для России, требуя прекращения войны в Украине в течение 10 дней. В случае невыполнения этого требования США готовы ввести импортные пошлины, хотя сам Трамп выразил сомнения в их эффективности.

«Путин хочет, чтобы война продолжалась. Наши тарифы могут повлиять на них, а могут и не повлиять», - заявил Трамп. Он подчеркнул, что США стремятся достичь договоренностей с Россией по урегулированию ситуации в Украине в течение указанного срока.

Президент США также выразил разочарование отсутствием реакции со стороны российского лидера. «Я не получил никакого ответа от Путина. Это позорно», - отметил Трамп, комментируя отсутствие диалога с российской стороной.

Трамп подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса в переговорах Соединенные Штаты готовы прибегнуть к экономическим мерам, в частности введению импортных пошлин. В то же время он признал, что не уверен в том, будут ли эти меры иметь значительное влияние на позицию России. «Путин хочет продолжать войну. Наши тарифы могут повлиять на них, а могут и нет», - добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США россия Украина Дональд Трамп война

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Владимир Зеленский сообщил, что обсудил свой законопроект о НАБУ и САП с партнерами и представителями Верховной Рады

Владимир Зеленский обсудил законопроект о НАБУ и САП с премьер-министром Канады Марком Карни и премьер-министром Дании Метте Фредериксен, а также с представителями Верховной Рады и чиновниками, и отметил, что «результат должен быть обеспечен».

Кабмин предлагает установить прямой запрет на создание образовательных учреждений, бенефициарами которых являются резиденты РФ

Правительство предлагает непосредственно в законе о высшем образовании предусмотреть, что учредителями или конечными бенефициарными владельцами не могут быть резиденты РФ.

Для сотрудников до 21 года могут ввести обязательные медицинские осмотры

Обязательные медосмотры будут проводиться за счет работодателей.

В Раде зарегистрирован законопроект об отборе руководителей НАБУ и САП Национальной ассамблеей Героев Украины

Альтернативным законопроектом предлагается, чтобы директора НАБУ и руководителя САП отбирал орган, в состав которого входят граждане Украины, которым присвоено звание Героя Украины за участие в боевых действиях по защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Верховной Раде зарегистрировано уже семь законопроектов о полномочиях НАБУ и САП

Относительно полномочий НАБУ и САП в парламенте появилось уже семь различных законопроектов.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Теремецька
    Наталія Теремецька
    суддя Славутицького міського суду Київської області
  • Владлена Усата
    Владлена Усата
    суддя Господарського суду Харківської області