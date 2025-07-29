Трамп дал Путину 10 дней – или мир, или пошлины

Трамп установил России 10-дневный дедлайн для прекращения войны в Украине, угрожая импортными пошлинами.

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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил об установлении нового дедлайна для России, требуя прекращения войны в Украине в течение 10 дней. В случае невыполнения этого требования США готовы ввести импортные пошлины, хотя сам Трамп выразил сомнения в их эффективности.

«Путин хочет, чтобы война продолжалась. Наши тарифы могут повлиять на них, а могут и не повлиять», - заявил Трамп. Он подчеркнул, что США стремятся достичь договоренностей с Россией по урегулированию ситуации в Украине в течение указанного срока.

Президент США также выразил разочарование отсутствием реакции со стороны российского лидера. «Я не получил никакого ответа от Путина. Это позорно», - отметил Трамп, комментируя отсутствие диалога с российской стороной.

Трамп подчеркнул, что в случае отсутствия прогресса в переговорах Соединенные Штаты готовы прибегнуть к экономическим мерам, в частности введению импортных пошлин. В то же время он признал, что не уверен в том, будут ли эти меры иметь значительное влияние на позицию России. «Путин хочет продолжать войну. Наши тарифы могут повлиять на них, а могут и нет», - добавил он.

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