Будет все – и выплаты военным, и поддержка семей погибших, и дроны, – Зеленский об изменениях в бюджет

По словам Зеленского, изменения в бюджет будут гарантировать выплаты воинам и родным павших, нужна поддержка парламента.

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Президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем обращении сообщил о докладе премьер-министра Юлии Свириденко относительно проектных решений, которые включают изменения в государственный бюджет. Эти изменения направлены на обеспечение всех необходимых выплат для украинских военных и семей погибших защитников.

«Премьер-министр Украины Юлия Свириденко доложила мне о проектных решениях, в частности об изменениях в бюджет, которые будут гарантировать все необходимые выплаты нашим воинам и родным павших воинов. Есть определенные детали, которые требуют законодательного решения. Я рассчитываю, что народные депутаты поддержат эти инициативы», - отметил Зеленский.

Кроме того, президент обсудил с представителями Верховной Рады и Кабинета Министров необходимость принятия в четверг, 31 июля 2025 года, законопроекта об обеспечении независимости антикоррупционных органов. «Результат должен быть обеспечен», - подчеркнул он, подчеркивая важность этого шага для борьбы с коррупцией.

Также Зеленский рассказал о планах правительства по расширению программы контрактов для лиц в возрасте от 18 до 24 лет. По его словам, программа будет ориентирована на привлечение мотивированных специалистов для работы с беспилотными летательными аппаратами (дронами). Презентацию этой инициативы поручено провести премьер-министру Юлии Свириденко.

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