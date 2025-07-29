Буде все — і виплати військовим, і підтримка сімей загиблих, і дрони, – Зеленський про зміни до бюджету

За словами Зеленського, зміни до бюджету гарантуватимуть виплати воїнам та рідним полеглих, потрібна підтримка парламенту.

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Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні повідомив про доповідь прем'єр-міністра Юлії Свириденко щодо проектних рішень, які включають зміни до державного бюджету. Ці зміни спрямовані на забезпечення всіх необхідних виплат для українських військових та сімей загиблих захисників.

«Прем'єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла мені про проектні рішення, зокрема про зміни до бюджету, які гарантуватимуть усі необхідні виплати нашим воїнам та рідним полеглих воїнів. Є певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають ці ініціативи», – зазначив Зеленський.

Крім того, президент обговорив із представниками Верховної Ради та Кабінету Міністрів необхідність ухвалення у четвер, 31 липня 2025 року, законопроекту про забезпечення незалежності антикорупційних органів. «Результат має бути забезпечений», – підкреслив він, наголошуючи на важливості цього кроку для боротьби з корупцією.

Також Зеленський розповів про плани уряду щодо розширення програми контрактів для осіб віком від 18 до 24 років. За його словами, програма буде орієнтована на залучення мотивованих фахівців для роботи з безпілотними літальними апаратами (дронами). Презентацію цієї ініціативи доручено провести прем'єр-міністру Юлії Свириденко.

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