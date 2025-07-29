Володимир Зеленський повідомив, що обговорив свій законопроект про НАБУ і САП із партнерами та представниками Верховної Ради

Володимир Зеленський обговорив законопроект про НАБУ і САП з прем’єр-міністром Канади Марком Карні та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, а також з представниками Верховної Ради та урядовцями і зазначив, що «результат має бути забезпечений».

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Президент Володимир Зеленський 29 липня повідомив, що обговорив свій законопроект 13533 стосовно повноважень НАБУ і САП із прем’єр-міністром Канади Марком Карні та прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен.

«Ми говорили і з Метте, Прем’єр-міністром Данії, і з Прем’єр-міністром Канади про мій законопроєкт, який гарантує нормальну роботу антикорупційної інфраструктури, інших органів правопорядку. Дуже важливо ухвалити цей закон у четвер, усі партнери це підтримують» – підкреслив Президент.

Також Володимир Зеленський зазначив, що сьогодні обговорив законопроект з представниками Верховної Ради та з урядовцями. «Результат має бути забезпечений» – повідомив він.

Нагадаємо, що розгляд законопроекту запланований на 31 липня.

Крім того, Президент вказав, що цінує позицію Данії на підтримку руху України у Євросоюз і того, що умови для України та інших країн щодо вступу повинні бути справедливими. «Зокрема, умови й усе, про що ми домовлялись у контексті вступу України та Молдови», підкреслив він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський і Метте Фредеріксен обговорили європейську інтеграцію України та необхідність відкриття першого переговорного кластера. Протягом головування Данії в Раді ЄС у цьому півріччі важливо максимально використати час для реалізації всіх необхідних рішень.

Президент наголосив: зі свого боку Україна робить усе, щоб виконувати зобов’язання перед Євросоюзом. Глава держави підкреслив, що його законопроект, який гарантує незалежність антикорупційних органів, уже зареєстрований у Верховній Раді. Метте Фредеріксен запевнила, що Данія його підтримує. «У лідерів однакова позиція: важливо, щоб парламент проголосував за законопроект невідкладно, уже цього тижня», підкреслили в Офісі Президента.

Також, за словами Зеленського, прем’єр-міністр України Юлія Свириденко доповіла йому 29 липня щодо змін до бюджету, щоб гарантувати всі необхідні виплати військовослужбовцям.

«Були певні деталі, які потребують законодавчого рішення. Я розраховую, що народні депутати підтримають.

Також уряд уже підготував розширення програми контрактів 18–24, щоб програма залучала мотивованих людей саме для роботи з дронами. Юлія Свириденко представить цю програму», зазначив Президент.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» раніше аналізувала, як будуть виглядати відповідні норми КПК та закону про прокуратуру у разі ухвалення законопроекту 13533, що в них залишиться від внесених законопроектом 12414 новел, а що – буде повернуто до попереднього стану.

Автор: Наталя Мамченко

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