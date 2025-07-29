Україна протягом тижня отримає 400 млн євро на дрони — Зеленський про нову угоду з Нідерландами

Нідерланди інвестують 400 млн євро у виробництво дронів для України.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський оголосив, що протягом цього тижня на рахунки українських виробників дронів надійде 400 мільйонів євро в рамках домовленості між Україною та Нідерландами. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони. Ще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна - Нідерланди», – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна виконує всі завдання з виробництва дронів на 2025 рік у запланованому обсязі. «Всі завдання по виробництву дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо як потрібно», – додав президент.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.