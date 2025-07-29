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Україна протягом тижня отримає 400 млн євро на дрони — Зеленський про нову угоду з Нідерландами

20:31, 29 липня 2025
Нідерланди інвестують 400 млн євро у виробництво дронів для України.
Україна протягом тижня отримає 400 млн євро на дрони — Зеленський про нову угоду з Нідерландами
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Президент України Володимир Зеленський оголосив, що протягом цього тижня на рахунки українських виробників дронів надійде 400 мільйонів євро в рамках домовленості між Україною та Нідерландами. Про це він повідомив у своєму вечірньому зверненні.

«Цими днями вже фіналізуються домовленості з нашими партнерами про кошти на дрони. Ще плюс 400 мільйонів євро для наших українських компаній, для наших українських виробників дронів зайдуть на рахунки виробників в Україні протягом цього тижня. Домовленість Україна - Нідерланди», – зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що Україна виконує всі завдання з виробництва дронів на 2025 рік у запланованому обсязі. «Всі завдання по виробництву дронів на цей рік виконуємо і саме так виконуємо як потрібно», – додав президент.

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війна Нідерланди оборона Володимир Зеленський дрон

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