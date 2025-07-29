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Вимагали $60 млн викупу – кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну хакерську мережу

21:55, 29 липня 2025
Кіберполіція допомогла знешкодити хакерську мережу BlackSuit, яка вимагала $60 млн викупу.
Вимагали $60 млн викупу – кіберполіцейські допомогли знешкодити міжнародну хакерську мережу
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Українські кіберполіцейські взяли участь у міжнародній операції «Checkmate», у рамках якої було припинено діяльність кіберзлочинної мережі BlackSuit, що спеціалізувалася на атаках із використанням програм-вимагачів. Про це повідомила Національна поліція України.

Учасники угруповання BlackSuit розробили шкідливе програмне забезпечення, яке шифрувало комп’ютери жертв, після чого зловмисники вимагали викуп у криптовалюті за відновлення доступу до даних і нерозповсюдження викраденої інформації. Загальна сума вимог викупу від імені групи перевищила $500 мільйонів, причому найбільша разова сума сягала $60 мільйонів.

Операція «Checkmate» була проведена спільно зі Службою внутрішньої безпеки США, Національною поліцією Нідерландів, Управлінням кримінальної поліції Німеччини, Національним агентством з боротьби зі злочинністю Великої Британії, Генеральною прокуратурою Франкфурта, Міністерством юстиції США, Європолом, а також за участі правоохоронних органів інших країн і румунської компанії з кібербезпеки Bitdefender. У межах операції правоохоронці конфіскували вебсайти угруповання в одній із доменних зон, ефективно припинивши його діяльність.

За даними українських кіберполіцейських, угруповання неодноразово змінювало назву: з січня 2022 року воно діяло як Quantum, у 2022–2023 роках – як Royal, з 2023 року – як BlackSuit, а з 2025 року – під назвою Chaos. Зловмисники використовували комбінацію алгоритмів для шифрування даних, після чого вимагали викуп за їх розшифрування та нерозголошення викраденої інформації.

Основними цілями атак угруповання були комерційні та громадські структури за межами країн СНД, зокрема в США, Європі та Японії.

В Україні за фактом діяльності BlackSuit розпочато кримінальне провадження за ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж). Санкція цієї статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі.

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поліція хакер

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