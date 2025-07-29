Требовали $60 млн выкупа – киберполицейские помогли обезвредить международную хакерскую сеть

Киберполиция помогла обезвредить хакерскую сеть BlackSuit, которая требовала $60 млн выкупа.

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Украинские киберполицейские приняли участие в международной операции «Checkmate», в рамках которой была прекращена деятельность киберпреступной сети BlackSuit, специализировавшейся на атаках с использованием программ-вымогателей. Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

Участники группировки BlackSuit разработали вредоносное программное обеспечение, которое шифровало компьютеры жертв, после чего злоумышленники требовали выкуп в криптовалюте за восстановление доступа к данным и нераспространение похищенной информации. Общая сумма требований выкупа от имени группы превысила $500 миллионов, причем самая большая разовая сумма достигала $60 миллионов.

Операция «Checkmate» была проведена совместно со Службой внутренней безопасности США, Национальной полицией Нидерландов, Управлением криминальной полиции Германии, Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании, Генеральной прокуратурой Франкфурта, Министерством юстиции США, Европолом, а также при участии правоохранительных органов других стран и румынской компании по кибербезопасности Bitdefender. В рамках операции правоохранители конфисковали веб-сайты группировки в одной из доменных зон, эффективно прекратив ее деятельность.

По данным украинских киберполицейских, группировка неоднократно меняла название: с января 2022 года она действовала как Quantum, в 2022-2023 годах - как Royal, с 2023 года - как BlackSuit, а с 2025 года - под названием Chaos. Злоумышленники использовали комбинацию алгоритмов для шифрования данных, после чего требовали выкуп за их расшифровку и неразглашение похищенной информации.

Основными целями атак группировки были коммерческие и общественные структуры за пределами стран СНГ, в частности в США, Европе и Японии.

В Украине по факту деятельности BlackSuit начато уголовное производство по ч. 5 ст. 361 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное вмешательство в работу информационных, электронных коммуникационных, информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных сетей). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.

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