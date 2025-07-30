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Пребывание дела на стадии досудебного расследования не является основанием для приостановления производства по гражданскому делу – Верховный Суд

07:20, 30 июля 2025
Апелляционный суд приостановил производство по делу до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования, полагая, что решение в уголовном производстве имеет значение для разрешения этого дела, но Объединенная палата КГС ВС не согласилась с такой позицией.
Пребывание дела на стадии досудебного расследования не является основанием для приостановления производства по гражданскому делу – Верховный Суд
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Пребывание дела на стадии досудебного расследования не является основанием для приостановления производства по гражданскому делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК до вступления в законную силу судебного решения в уголовном производстве. Основанием для приостановления производства по делу по п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК является наличие другого дела, рассматриваемого в судебном порядке, а не находящегося на стадии досудебного расследования. На это указал Верховный Суд в постановлении от 2 июня 2025 года по делу №943/242/22.

Обстоятельства дела

Верховный Суд в составе Объединенной палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу первого заместителя руководителя Львовской областной прокуратуры по делу по иску лица к Бусскому городскому совету Львовской области о признании права собственности на наследственное имущество.

Правоотношения в этом деле касаются оформления наследственных прав истца на два земельных участка, принадлежавших ее тете, в порядке наследственной трансмиссии. Право собственности наследодателя на спорное наследственное имущество, с учетом доводов искового заявления, подтверждалось государственным актом на право частной собственности на землю. Решением районного суда иск удовлетворен.

Не соглашаясь с судебным решением, прокурор подал апелляционную жалобу. Во время рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции было установлено, что в рамках досудебного расследования уголовного производства расследуется факт подделки и использования поддельного документа, а именно государственного акта на право частной собственности на землю, которым подтверждался факт права собственности наследодателя на спорное наследственное имущество. Упомянутое уголовное производство находится на стадии досудебного расследования.

Апелляционный суд приостановил производство по делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования, считая, что решение в уголовном производстве имеет значение для разрешения этого дела.

Что решил Верховный Суд

ВС в составе ОП КГС не согласился с выводами апелляционного суда, отметив, что суд апелляционной инстанции пришел к ошибочному выводу о наличии правовых оснований для приостановления производства по делу до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования.

С учетом буквальной формулировки п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК, а также системного толкования его содержания в совокупности с другими нормами права, в частности нормами УПК, принимая во внимание закрепленное в этой норме общее правило для всех видов судопроизводства, в большинстве из которых отсутствует обязательная досудебная стадия производства, учитывая основные принципы судопроизводства и цель внедрения механизма приостановления производства, предсказуемость сроков такого приостановления, ВС в составе ОП КГС посчитал, что правовым основанием для приостановления производства по гражданскому делу на основании упомянутой процессуальной нормы является именно судебное рассмотрение другого дела (судебное производство).

Осуществление соответствующим органом досудебного расследования отдельной стадии уголовного производства – досудебного расследования – не может быть основанием для приостановления производства по делу на основании п. 6 ч. 1 ст. 251 ГПК.

Иное толкование указанной нормы может привести к неоправданному затягиванию сроков рассмотрения гражданского дела, невозможности эффективной защиты прав человека, за которой она обратилась в суд, и нарушению принципа правовой определенности.

ВС в составе ОП КГС посчитал имеющимися основания для отступления от вывода ВС, изложенного в постановлении от 30 апреля 2024 года по делу № 201/2197/23.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховный Суд гражданское дело КЦС ВС

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Пребывание дела на стадии досудебного расследования не является основанием для приостановления производства по гражданскому делу – Верховный Суд

Апелляционный суд приостановил производство по делу до принятия решения в уголовном производстве, которое находится на стадии досудебного расследования, полагая, что решение в уголовном производстве имеет значение для разрешения этого дела, но Объединенная палата КГС ВС не согласилась с такой позицией.

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