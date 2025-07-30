Перебування справи на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження в цивільній справі – Верховний Суд

Апеляційний суд зупинив провадження у справі до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування, вважаючи, що рішення у кримінальному провадженні має значення для вирішення цієї справи, але Об’єднана палати КЦС ВС не погодилася з такою позицією.

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Перебування справи на стадії досудового розслідування не є підставою для зупинення провадження в цивільній справі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК до набрання законної сили судовим рішенням у кримінальному провадженні. Підставою для зупинення провадження у справі за п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК є наявність іншої справи, що розглядається в судовому порядку, а не перебуває на стадії досудового розслідування. На це вказав Верховний Суд у постанові від 2 червня 2025 року по справі №943/242/22.

Обставини справи

Верховний Суд у складі Об’єднаної палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу першого заступника керівника Львівської обласної прокуратури у справі за позовом особи до Буської міської ради Львівської області про визнання права власності на спадкове майно.

Правовідносини у цій справі стосуються оформлення спадкових прав позивачки на дві земельні ділянки, які належали її тітці, в порядку спадкової трансмісії. Право власності спадкодавиці на спірне спадкове майно, з урахуванням доводів позовної заяви, підтверджувалося державним актом на право приватної власності на землю. Рішенням районного суду позов задоволено.

Не погоджуючись з судовим рішенням, прокурор подав апеляційну скаргу. Під час розгляду справи в суді апеляційної інстанції було встановлено, що у межах досудового розслідування кримінального провадження розслідується факт підроблення та використання підробленого документа, а саме державного акта на право приватної власності на землю, яким підтверджувався факт права власності спадкодавиці на спірне спадкове майно. Згадане кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування.

Апеляційний суд зупинив провадження у справі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування, вважаючи, що рішення у кримінальному провадженні має значення для вирішення цієї справи.

Що вирішив Верховний Суд

ВС у складі ОП КЦС не погодився з висновками апеляційного суду, зазначивши, що суд апеляційної інстанції дійшов помилкового висновку про наявність правових підстав для зупинення провадження у справі до прийняття рішення у кримінальному провадженні, яке перебуває на стадії досудового розслідування.

З урахуванням буквального формулювання п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК, а також системного тлумачення його змісту у сукупності з іншими нормами права, зокрема нормами КПК, беручи до уваги закріплене у цій нормі загальне правило для усіх видів судочинства, у більшості з яких відсутня обов’язкова досудова стадія провадження, з огляду на основні засади судочинства та мету впровадження механізму зупинення провадження, передбачуваність строків такого зупинення, ВС у складі ОП КЦС вважав, що правовою підставою для зупинення провадження у цивільній справі на підставі згаданої процесуальної норми є саме судовий розгляд іншої справи (судове провадження).

Здійснення відповідним органом досудового розслідування окремої стадії кримінального провадження – досудового розслідування – не може бути підставою для зупинення провадження у справі на підставі п. 6 ч. 1 ст. 251 ЦПК.

Інше тлумачення зазначеної норми може призвести до невиправданого затягування строків розгляду цивільної справи, неможливості ефективного захисту прав людини, за яким вона звернулася до суду, та порушення принципу правової визначеності.

ВС у складі ОП КЦС вважав наявними підстави для відступу від висновку ВС, викладеного у постанові від 30 квітня 2024 року у справі № 201/2197/23.

Автор: Наталя Мамченко

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