ГУР: російські спецслужби поширюють фейк, що Єрмак, Буданов і Залужний в Альпах «скидають» Зеленського

ГУР попереджає, що Кремль розкручує фейк про «зміну Зеленського».

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Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про початок нової інформаційної кампанії російських спецслужб, спрямованої на дестабілізацію ситуації в Україні. Про це йдеться в офіційному повідомленні ГУР.

За даними розвідки, за вказівкою Кремля російські спецслужби розпочали активну фазу чергової підривної інформаційної операції проти України. Російські пропагандисти, включно з високопосадовцями держави-агресора та численними медіаресурсами, масово поширюють дезінформацію про нібито таємну зустріч у Альпах керівника ГУР Кирила Буданова, керівника Офісу Президента Андрія Єрмака та посла України у Великій Британії Валерія Залужного. За фейковим сценарієм, на цій зустрічі з представниками США та Великої Британії нібито обговорювалася «заміна Зеленського».

Ця дезінформація, приписувана Службі зовнішньої розвідки Росії (СВР) і, за даними ГУР, створена під керівництвом Євгєнія Наришкіна, має на меті посилити суспільну напругу в Україні, підірвати довіру до військово-політичного керівництва, відвернути увагу суспільства від війни на тему виборів, спровокувати внутрішній розкол і послабити здатність України чинити опір російським окупантам.

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