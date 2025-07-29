ГУР: российские спецслужбы распространяют фейк, что Ермак, Буданов и Залужный в Альпах «сбрасывают» Зеленского

ГУР предупреждает, что Кремль раскручивает фейк о «смене Зеленского».

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Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило о начале новой информационной кампании российских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в Украине. Об этом говорится в официальном сообщении ГУР.

По данным разведки, по указанию Кремля российские спецслужбы начали активную фазу очередной подрывной информационной операции против Украины. Российские пропагандисты, включая высокопоставленных чиновников государства-агрессора и многочисленные медиаресурсы, массово распространяют дезинформацию о якобы тайной встрече в Альпах руководителя ГУР Кирилла Буданова, руководителя Офиса Президента Андрея Ермака и посла Украины в Великобритании Валерия Залужного. По фейковому сценарию, на этой встрече с представителями США и Великобритании якобы обсуждалась «замена Зеленского».

Эта дезинформация, приписываемая Службе внешней разведки России (СВР) и, по данным ГУР, созданная под руководством Евгения Нарышкина, имеет целью усилить общественное напряжение в Украине, подорвать доверие к военно-политическому руководству, отвлечь внимание общества от войны на тему выборов, спровоцировать внутренний раскол и ослабить способность Украины сопротивляться российским оккупантам.

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