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Народные депутаты предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет в Украине

08:40, 30 июля 2025
Народные депутаты предлагают полностью запретить электронные сигареты в Украине и все, что с ними связано.
Народные депутаты предлагают полностью запретить продажу электронных сигарет в Украине
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Группа народных депутатов, среди которых Михаил Бондарь, Яна Зинкевич, Ярослав Юрчишин и другие, внесли в Верховную Раду законопроект 13548, которым предлагается ввести полный запрет на продажу электронных сигарет в Украине.

Целью разработки законопроекта является защита здоровья населения Украины путем законодательного закрепления полного запрета на производство, импорт, оптовую и розничную торговлю, а также ввод в обращение электронных сигарет, заправочных контейнеров и жидкостей, используемых в электронных сигаретах на территории Украины.

Как отмечают авторы, среди подростков 13-15 лет 40% хотя бы раз употребляли электронные сигареты, а около 20% являются нынешними потребителями. Половина опрошенных подростков в возрасте 15-16 лет имели опыт курения электронных сигарет, а каждый пятый (19%) употреблял их в течение последних 30 дней.

Несмотря на то, что электронные сигареты являются относительно новым продуктом, уже существуют неоспоримые доказательства, что их использование представляет серьезный риск для здоровья. Отмечено несколько заболеваний, связанных с употреблением электронных сигарет.

Кроме того, многие жидкости производятся нелегально, с неизвестным составом, что повышает риск отравлений. Контрафактные вейпы часто содержат опасные примеси (например, витамин Е ацетат, который вызвал вспышку EVALI в США). Использованные картриджи и аккумуляторы загрязняют окружающую среду из-за тяжелых металлов и пластика.

«Учитывая эти риски, существует острая необходимость на законодательном уровне запретить всю цепочку обращения указанной продукции: от ввоза, производства до продажи и рекламы с целью эффективной защиты здоровья населения», — подытоживают депутаты.

Итак, предлагается внести изменения в Закон «О мерах по предупреждению и уменьшению употребления табачных изделий и их вредного воздействия на здоровье населения», дополнив новой статьей о полном запрете производства, торговли, импорта и экспорта электронных сигарет, заправочных контейнеров и соответствующих жидкостей.

В Законе «О государственном регулировании производства и оборота спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и топлива», соответственно, исключаются положения о лицензировании и обороте жидкостей для электронных сигарет и правовых оснований для их оборота.

Также депутаты предлагают установить ответственность за нарушение новых норм, в том числе штрафные санкции.

Автор: Наталя Мамченко

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