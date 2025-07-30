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Таможня ограничила проверки – кого освободили от документального контроля

07:54, 30 июля 2025
Предприятия с низким риском и АЭО – вне проверок таможни.
Таможня ограничила проверки – кого освободили от документального контроля
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Государственная таможенная служба Украины сообщила об ограничении на проведение документальных проверок определенных категорий субъектов хозяйствования, в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) от 21 июля 2025 года, которое было введено в действие Указом Президента Украины №538/2025. Об этом говорится в официальном сообщении службы.

Согласно решению СНБО, документальные проверки не будут проводиться в отношении таких категорий предприятий:

- Субъектов хозяйствования, которые получили статус авторизованного экономического оператора (АЭО), поскольку к ним уже применяется высокий уровень доверия;

- Предприятий, которые самостоятельно устранили нарушения, выявленные во время допроверочного анализа;

- Предприятий с низким уровнем риска нарушений таможенного законодательства, а также системно работающих или недавно начавших внешнеэкономическую деятельность;

- Предприятий, расположенных на временно оккупированных территориях или в зонах боевых действий или потенциальных боевых действий;

- Предприятий, которые ввозят товары, признанные гуманитарной помощью, на таможенную территорию Украины.

Особую роль в реализации этого решения играет допроверочный анализ, который является частью пост-таможенного контроля. Этот инструмент позволяет выявлять потенциальные нарушения без необходимости проведения полноценных проверок. Анализ осуществляется после завершения таможенного оформления на основе данных таможенных деклараций и другой информации, характеризующей деятельность предприятия.

По результатам допроверочного анализа таможенные органы направляют предприятиям уведомления с подробным описанием возможных нарушений таможенного или налогового законодательства. Такой подход позволяет субъектам внешнеэкономической деятельности добровольно исправить несоответствия до начала документальной проверки. В первом полугодии 2025 года благодаря этому механизму предприятия добровольно уплатили 40,1 миллиона гривен таможенных платежей.

Всего за первое полугодие 2025 года таможенные службы провели 648 документальных проверок, из которых только 37 были выездными. Остальные 611 проверок осуществлялись в невыездном формате. По результатам этих проверок было доначислено денежных обязательств на общую сумму почти 1,35 миллиарда гривен.

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