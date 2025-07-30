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Митниця обмежила перевірки – кого звільнили від документального контролю

07:54, 30 липня 2025
Підприємства з низьким ризиком і АЕО — поза перевірками митниці.
Митниця обмежила перевірки – кого звільнили від документального контролю
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Державна митна служба України повідомила про обмеження на проведення документальних перевірок певних категорій суб’єктів господарювання, відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 21 липня 2025 року, яке було введено в дію Указом Президента України №538/2025. Про це йдеться в офіційному повідомленні служби.

Згідно з рішенням РНБО, документальні перевірки не проводитимуться щодо таких категорій підприємств:

  • Суб’єктів господарювання, які отримали статус авторизованого економічного оператора (АЕО), оскільки до них уже застосовується високий рівень довіри;
  • Підприємств, які самостійно усунули порушення, виявлені під час доперевірочного аналізу;
  • Підприємств із низьким рівнем ризику порушень митного законодавства, а також тих, що системно працюють або нещодавно розпочали зовнішньоекономічну діяльність;
  • Підприємств, розташованих на тимчасово окупованих територіях або в зонах бойових дій чи потенційних бойових дій;
  • Підприємств, які ввозять товари, визнані гуманітарною допомогою, на митну територію України.

Особливу роль у реалізації цього рішення відіграє доперевірочний аналіз, який є частиною пост-митного контролю. Цей інструмент дозволяє виявляти потенційні порушення без необхідності проведення повноцінних перевірок. Аналіз здійснюється після завершення митного оформлення на основі даних митних декларацій та іншої інформації, що характеризує діяльність підприємства.

За результатами доперевірочного аналізу митні органи надсилають підприємствам повідомлення з детальним описом можливих порушень митного або податкового законодавства. Такий підхід дає змогу суб’єктам зовнішньоекономічної діяльності добровільно виправити невідповідності до початку документальної перевірки. У першому півріччі 2025 року завдяки цьому механізму підприємства добровільно сплатили 40,1 мільйона гривень митних платежів.

Загалом за перше півріччя 2025 року митні служби провели 648 документальних перевірок, із яких лише 37 були виїзними. Решта 611 перевірок здійснювалися в невиїзному форматі. За результатами цих перевірок було донараховано грошових зобов’язань на загальну суму майже 1,35 мільярда гривень.

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