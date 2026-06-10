  1. Судова практика
  2. / В Україні

Як суд покарав користувача TikTok за проросійські відео та «поливання брудом» Президента України – матеріали справи

21:35, 10 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Матеріали з TikTok були визнані такими, що публічно виправдовують збройну агресію Росії.
Як суд покарав користувача TikTok за проросійські відео та «поливання брудом» Президента України – матеріали справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кагарлицький районний суд призначив умовне покарання за повторне виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи № 368/315/26

Обвинувачений, маючи прямий умисел на публічне вираження своїх поглядів до необмеженого кола осіб, використовуючи мобільний телефон та доступ до мережі Інтернет, через особистий акаунт у соціальній мережі TikTok поширював відеоматеріали, в яких містилися висловлювання, що виправдовують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році.

Зокрема, 21 жовтня 2025 року обвинувачений опублікував відеозапис тривалістю 15 хвилин 56 секунд, в якому критикував Президента України (згаданого як «Зеля»), звинувачував його в провокації війни, назвав «маріонеткою», «лиіквідатором України», стверджував, що війна є «договорняком», а Президент боїться їхати на переговори до Президента Російської Федерації.

24 жовтня 2025 року опубліковано відеозапис тривалістю 5 хвилин 50 секунд, в якому обвинувачений продовжував висловлювати аналогічні погляди, стверджуючи, що Президент України боїться їхати на переговори, а дії ТЦК є «ламанням людей на м’ясо».

22 листопада 2025 року опубліковано відеозапис тривалістю 19 хвилин 46 секунд, в якому обвинувачений знову виправдовував агресію Російської Федерації, критикував Президента України та закликав до масових звернень з вимогою припинити «договірну війну».

25 листопада 2025 року опубліковано відеозапис тривалістю 9 хвилин 41 секунду, в якому обвинувачений продовжував поширювати матеріали з виправдовуванням збройної агресії Російської Федерації, критикував Президента України та його оточення.

Судова лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила, що поширені матеріали носять публічний характер, спрямовані на формування певної суспільної думки та містять виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Кагарлицький районний суд Київської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України) та частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України (те саме правопорушення, вчинене повторно).

Суд призначив покарання: за частиною другою статті 436-2 Кримінального кодексу України — 1 рік позбавлення волі; за частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України — 5 років позбавлення волі. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено 5 років позбавлення волі.

На підставі статті 75 Кримінального кодексу України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки з покладенням обов’язків, передбачених пунктами 1, 2 частини першої та пунктом 2 частини третьої статті 76 Кримінального кодексу України.

Суд не призначив додаткове покарання у виді конфіскації майна через відсутність корисливого мотиву. Процесуальні витрати на проведення експертизи стягнуто з обвинуваченого.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд росія Україна війна Володимир Зеленський TikTok

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Бізнес з «білою» репутацією з 2027 року отримає нові митні правила від уряду

Бізнес з бездоганною репутацією зможе отримати знижки за гарантіями до 50% або повністю позбутися сплати застав.

Студентка з Польщі провчилася 4 роки в університеті Львова, але не отримала диплом через помилку при вступі

Суд оцінив правомірність дій університету у справі про відрахування та невидачу диплома студентці з Польщі.

Бабуся загиблого військового довела право на пенсію та одноразову виплату від Міноборони — рішення Верховного Суду

Отримання пенсії саме по собі не позбавляє особу права бути визнаною утриманцем загиблого військовослужбовця, якщо його допомога була для неї постійним і основним джерелом засобів до існування.

Україна переходить на європейські митні правила: коли перестануть діяти старі дозволи та що буде з Duty Free

У бізнесу та держави є близько півтора року на адаптацію до нового Митного кодексу, при цьому частина норм діятиме тимчасово — лише до моменту вступу в ЄС

Верховний Суд дозволив оскаржити борг з ЄСВ 5-річної давнини: повернення листа з пошти не позбавляє права на позов

Війна, обстріли та відсутність світла: чи є це поважною причиною для пропуску судових строків.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]