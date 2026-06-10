Як суд покарав користувача TikTok за проросійські відео та «поливання брудом» Президента України – матеріали справи

Матеріали з TikTok були визнані такими, що публічно виправдовують збройну агресію Росії.

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Кагарлицький районний суд призначив умовне покарання за повторне виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

Обставини справи № 368/315/26

Обвинувачений, маючи прямий умисел на публічне вираження своїх поглядів до необмеженого кола осіб, використовуючи мобільний телефон та доступ до мережі Інтернет, через особистий акаунт у соціальній мережі TikTok поширював відеоматеріали, в яких містилися висловлювання, що виправдовують збройну агресію Російської Федерації проти України, розпочату у 2014 році.

Зокрема, 21 жовтня 2025 року обвинувачений опублікував відеозапис тривалістю 15 хвилин 56 секунд, в якому критикував Президента України (згаданого як «Зеля»), звинувачував його в провокації війни, назвав «маріонеткою», «лиіквідатором України», стверджував, що війна є «договорняком», а Президент боїться їхати на переговори до Президента Російської Федерації.

24 жовтня 2025 року опубліковано відеозапис тривалістю 5 хвилин 50 секунд, в якому обвинувачений продовжував висловлювати аналогічні погляди, стверджуючи, що Президент України боїться їхати на переговори, а дії ТЦК є «ламанням людей на м’ясо».

22 листопада 2025 року опубліковано відеозапис тривалістю 19 хвилин 46 секунд, в якому обвинувачений знову виправдовував агресію Російської Федерації, критикував Президента України та закликав до масових звернень з вимогою припинити «договірну війну».

25 листопада 2025 року опубліковано відеозапис тривалістю 9 хвилин 41 секунду, в якому обвинувачений продовжував поширювати матеріали з виправдовуванням збройної агресії Російської Федерації, критикував Президента України та його оточення.

Судова лінгвістична (семантико-текстуальна) експертиза підтвердила, що поширені матеріали носять публічний характер, спрямовані на формування певної суспільної думки та містять виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України.

У судовому засіданні обвинувачений свою вину визнав повністю та щиро розкаявся.

Що вирішив суд

Кагарлицький районний суд Київської області визнав обвинуваченого винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною другою статті 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування збройної агресії Російської Федерації проти України) та частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України (те саме правопорушення, вчинене повторно).

Суд призначив покарання: за частиною другою статті 436-2 Кримінального кодексу України — 1 рік позбавлення волі; за частиною третьою статті 436-2 Кримінального кодексу України — 5 років позбавлення волі. На підставі статті 70 Кримінального кодексу України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено 5 років позбавлення волі.

На підставі статті 75 Кримінального кодексу України обвинуваченого звільнено від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком 2 роки з покладенням обов’язків, передбачених пунктами 1, 2 частини першої та пунктом 2 частини третьої статті 76 Кримінального кодексу України.

Суд не призначив додаткове покарання у виді конфіскації майна через відсутність корисливого мотиву. Процесуальні витрати на проведення експертизи стягнуто з обвинуваченого.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

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