Зеленский обсудил с премьер-министром Канады Карни антикоррупционные законы и санкции против РФ

Канада поддержит Украину дополнительными ракетами и инвестициями в дроны – Зеленский.

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Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Марком Карни. Во время разговора Зеленский и Карни обсудили результаты недавней встречи в Стамбуле, где украинская делегация в очередной раз подчеркнула необходимость прекращения огня. «Надо остановить убийства и удары по гражданской и критической инфраструктуре. До сих пор ждем ответа относительно нашего предложения провести встречу на уровне лидеров», - отметил президент.

Значительное внимание стороны уделили вопросу санкций против Российской Федерации. Зеленский подчеркнул, что в Москве «очень боятся» санкционного давления, несмотря на публичные заявления об их якобы незначительности. «Данные наших разведок говорят совсем о другом. Именно поэтому важно увеличивать санкционное давление и принуждать агрессора к миру. Обеспечим необходимые шаги», - подчеркнул он.

Также лидеры обсудили дальнейшую поддержку Украины, в частности потребности в укреплении противовоздушной обороны дополнительными системами и ракетами. Отдельно речь шла о расширении финансирования для совместного производства дронов, в частности перехватчиков, которые являются критически важными для защиты украинского неба.

Зеленский выразил благодарность Канаде за поддержку его законопроекта, направленного на обеспечение независимости и эффективности антикоррупционных органов в Украине. «Спасибо Канаде за поддержку моего законопроекта, который гарантирует независимость и эффективность антикоррупционных органов в Украине и предотвращает любые влияния и вмешательства со стороны России в работу нашей антикоррупционной инфраструктуры», - заявил президент. Он добавил, что вместе с Марком Карни они разделяют общую позицию о необходимости принятия этого законопроекта Верховной Радой в целом 31 июля.

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