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Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Канади Карні антикорупційні закони та санкції проти РФ

19:29, 29 липня 2025
Канада підтримає Україну додатковими ракетами та інвестиціями в дрони — Зеленський.
Зеленський обговорив із прем’єр-міністром Канади Карні антикорупційні закони та санкції проти РФ
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Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Канади Марком Карні. Під час розмови Зеленський і Карні обговорили результати нещодавньої зустрічі в Стамбулі, де українська делегація вкотре наголосила на необхідності припинення вогню. «Треба зупинити вбивства та удари по цивільній і критичній інфраструктурі. Досі чекаємо на відповідь щодо нашої пропозиції провести зустріч на рівні лідерів», – зазначив президент.

Значну увагу сторони приділили питанню санкцій проти Російської Федерації. Зеленський підкреслив, що в Москві «дуже бояться» санкційного тиску, попри публічні заяви про їхню нібито незначущість. «Дані наших розвідок говорять зовсім про інше. Саме тому важливо збільшувати санкційний тиск і примушувати агресора до миру. Забезпечимо необхідні кроки», – наголосив він.

Також лідери обговорили подальшу підтримку України, зокрема потреби у зміцненні протиповітряної оборони додатковими системами та ракетами. Окремо йшлося про розширення фінансування для спільного виробництва дронів, зокрема перехоплювачів, які є критично важливими для захисту українського неба.

Зеленський висловив подяку Канаді за підтримку його законопроєкту, спрямованого на забезпечення незалежності та ефективності антикорупційних органів в Україні. «Дякую Канаді за підтримку мого законопроєкту, який гарантує незалежність і ефективність антикорупційних органів в Україні та запобігає будь-яким впливам і втручанням з боку Росії в роботу нашої антикорупційної інфраструктури», – заявив президент. Він додав, що разом із Марком Карні вони поділяють спільну позицію щодо необхідності ухвалення цього законопроєкту Верховною Радою у цілому 31 липня.

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рф Володимир Зеленський Канада

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