Руслан Кравченко повідомив про масштабну корупцію на Київщині – 29 підозрюваних і збитки на 50 млн гривень

Прокуратура фіксує системну корупцію в органах місцевого самоврядування, комунальній сфері, енергетиці та лісовій галузі.

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Прокуратура виявила численні корупційні схеми в органах місцевого самоврядування, комунальній сфері, енергетиці та лісовій галузі регіону, які завдали збитків на майже 50 мільйонів гривень. У рамках розслідувань повідомлено про підозру 29 особам, серед яких депутати, чиновники, директори комунальних підприємств та інші посадовці громад. Про це повідомив Генпрокурор Руслан Кравченко.

Земельні махінації

Директор державного підприємства «ДГ «Дмитрівка» Інституту садівництва НААН України» на основі підробленого акту передав у власність підконтрольному ТОВ земельну ділянку площею 18 гектарів. Для реалізації схеми залучили державного реєстратора з іншої області та сторонню особу, яка внесла недостовірні дані до реєстру. Вартість ділянки оцінюється в понад 22,8 мільйона гривень.

У Білій Церкві депутат Київської обласної ради, який у 2018 році обіймав посаду першого заступника голови Білоцерківської райдержадміністрації, видав незаконне розпорядження та уклав договір купівлі-продажу земельної ділянки площею 0,35 гектара за заниженою вартістю. Це завдало державі збитків на суму понад 1 мільйон гривень.

Корупція в теплоенергетиці та тарифах

Керівник і головний економіст приватного комунального підприємства «Теплокомунсервіс» у 2021–2023 роках подавали до Бучанської міської ради розрахунки, які не відповідали фактичним витратам. Колишня начальниця управління житлово-комунального господарства не проводила жодних перевірок, через що з бюджету безпідставно компенсували понад 13,2 мільйона гривень.

У селі Озера Бучанського району зафіксовано фіктивну реконструкцію системи опалення. Гостомельська селищна військова адміністрація уклала договір із корпорацією «Українські атомні прилади та системи» на встановлення модуля аварійного теплопостачання. Роботи виконали частково, але акти були підписані. До схеми залучили заступника начальника військової адміністрації, інженера технагляду та керівника корпорації. Збитки склали понад 550 тисяч гривень.

У Вишгороді голова міської ради погодив закупівлю каналопромивочного автомобіля для водоканалу за завищеною ціною без належного аналізу ринку. Це призвело до збитків на 736 тисяч гривень.

Незаконна вирубка лісу

Двоє майстрів лісу філії «Столичний лісовий офіс» ДП «Ліси України» разом із чотирма спільниками організували незаконну вирубку дерев на території Макарівського надлісництва. Деревину продавали, обходячи офіційний облік. Судова інженерно-екологічна експертиза оцінила шкоду довкіллю в 723 тисячі гривень.

Медицина

Посадовиця Білоцерківської міської лікарні №2 уклала два контракти на закупівлю фармацевтичної продукції за завищеними в кілька разів цінами. Збитки від цієї схеми склали 1,748 мільйона гривень.

Дорожнє господарство

Депутат Великодимерської селищної ради, який є директором підрядної організації, завищив обсяги асфальтування та кількість матеріалів під час капітального ремонту вулиць у селах Гоголів і Велика Димерка Броварського району. Збитки оцінено в 827 тисяч гривень.

Керівник ТОВ «Білоцерківське ШЕУ» завищив обсяги посипання доріг і площу їх обробки, а посадовець Департаменту ЖКГ Білоцерківської міськради підписав акти без перевірки. Це спричинило збитки на 767 тисяч гривень.

Комунальне майно

Колишнє керівництво Чабанівської селищної ради разом із посадовцем КП «Чабанівська керуюча компанія житлово-комунальних послуг» незаконно відчужили приміщення бойлерної вартістю понад 349 тисяч гривень. Об’єкт було фіктивно переведено у власність селища, а згодом приватизовано приватною особою.

Грантові схеми

Службові особи одного з ТОВ подали до Міністерства аграрної політики неправдиві документи про створення нового саду, що дозволило отримати грантові кошти. Уповноважена співробітниця АТ «Ощадбанк» видала позитивний акт без реального моніторингу. Унаслідок цього 8,1 мільйона гривень із державного бюджету були розподілені не за цільовим призначенням.

Усім 29 фігурантам оголошено підозри за статтями 191 (привласнення, розтрата майна), 364 (зловживання владою), 366 (службове підроблення), 367 (службова недбалість), 255 (створення злочинної організації), 246 (незаконна порубка лісу) та 361 (несанкціоноване втручання в інформаційні системи) Кримінального кодексу України, залежно від скоєних правопорушень.

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