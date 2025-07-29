Руслан Кравченко сообщил о масштабной коррупции на Киевщине – 29 подозреваемых и убытки на 50 млн гривен

Прокуратура фиксирует системную коррупцию в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, энергетике и лесной отрасли.

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Прокуратура выявила многочисленные коррупционные схемы в органах местного самоуправления, коммунальной сфере, энергетике и лесной отрасли региона, которые нанесли ущерб на почти 50 миллионов гривен. В рамках расследований сообщено о подозрении 29 лицам, среди которых депутаты, чиновники, директора коммунальных предприятий и другие должностные лица общин. Об этом сообщил Генпрокурор Руслан Кравченко.

Земельные махинации

Директор государственного предприятия «ДГ «Дмитровка» Института садоводства НААН Украины» на основе поддельного акта передал в собственность подконтрольному ООО земельный участок площадью 18 гектаров. Для реализации схемы привлекли государственного регистратора из другой области и постороннее лицо, которое внесло недостоверные данные в реестр. Стоимость участка оценивается в более 22,8 миллиона гривен.

В Белой Церкви депутат Киевского областного совета, который в 2018 году занимал должность первого заместителя председателя Белоцерковской райгосадминистрации, издал незаконное распоряжение и заключил договор купли-продажи земельного участка площадью 0,35 гектара по заниженной стоимости. Это нанесло государству ущерб на сумму более 1 миллиона гривен.

Коррупция в теплоэнергетике и тарифах

Руководитель и главный экономист частного коммунального предприятия «Теплокоммунсервис» в 2021-2023 годах подавали в Бучанский городской совет расчеты, которые не соответствовали фактическим затратам. Бывшая начальница управления жилищно-коммунального хозяйства не проводила никаких проверок, из-за чего из бюджета безосновательно компенсировали более 13,2 миллиона гривен.

В селе Озера Бучанского района зафиксирована фиктивная реконструкция системы отопления. Гостомельская поселковая военная администрация заключила договор с корпорацией «Украинские атомные приборы и системы» на установку модуля аварийного теплоснабжения. Работы выполнили частично, но акты были подписаны. К схеме привлекли заместителя начальника военной администрации, инженера технадзора и руководителя корпорации. Убытки составили более 550 тысяч гривен.

В Вышгороде председатель городского совета согласовал закупку каналопромывочного автомобиля для водоканала по завышенной цене без надлежащего анализа рынка. Это привело к убыткам на 736 тысяч гривен.

Незаконная вырубка леса

Двое мастеров леса филиала «Столичный лесной офис» ГП «Леса Украины» вместе с четырьмя сообщниками организовали незаконную вырубку деревьев на территории Макаровского надлесничества. Древесину продавали, обходя официальный учет. Судебная инженерно-экологическая экспертиза оценила ущерб окружающей среде в 723 тысячи гривен.

Медицина

Чиновница Белоцерковской городской больницы №2 заключила два контракта на закупку фармацевтической продукции по завышенным в несколько раз ценам. Убытки от этой схемы составили 1,748 миллиона гривен.

Дорожное хозяйство

Депутат Великодимерского поселкового совета, который является директором подрядной организации, завысил объемы асфальтирования и количество материалов во время капитального ремонта улиц в селах Гоголев и Великая Дымерка Броварского района. Убытки оценены в 827 тысяч гривен.

Руководитель ООО «Белоцерковское ДЭУ» завысил объемы посыпки дорог и площадь их обработки, а чиновник Департамента ЖКХ Белоцерковского горсовета подписал акты без проверки. Это повлекло убытки на 767 тысяч гривен.

Коммунальное имущество

Бывшее руководство Чабановского поселкового совета вместе с должностным лицом КП «Чабановская управляющая компания жилищно-коммунальных услуг» незаконно отчудили помещение бойлерной стоимостью более 349 тысяч гривен. Объект был фиктивно переведен в собственность поселка, а впоследствии приватизирован частным лицом.

Грантовые схемы

Должностные лица одного из ООО подали в Министерство аграрной политики ложные документы о создании нового сада, что позволило получить грантовые средства. Уполномоченная сотрудница АО «Ощадбанк» выдала положительный акт без реального мониторинга. В результате 8,1 миллиона гривен из государственного бюджета были распределены не по целевому назначению.

Всем 29 фигурантам объявлены подозрения по статьям 191 (присвоение, растрата имущества), 364 (злоупотребление властью), 366 (служебный подлог), 367 (служебная халатность), 255 (создание преступной организации), 246 (незаконная порубка леса) и 361 (несанкционированное вмешательство в информационные системы) Уголовного кодекса Украины, в зависимости от совершенных правонарушений.

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