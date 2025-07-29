Зеленский подписал указ, который вносит изменения в правила увольнения военных с должностей

Зеленский внес изменения в Положение о военной службе в ВСУ относительно увольнения и зачисления в распоряжение.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №557/2025, которым вносятся изменения в пункт 116 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных силах Украины. Документ был опубликован на официальном сайте президента.

Согласно указу, изменения касаются порядка увольнения военнослужащих с должностей и их зачисления в распоряжение. В новой редакции пункта отмечается: «Военнослужащие освобождаются от должностей и зачисляются в распоряжение должностных лиц приказами командиров (начальников), которые имеют право назначения на эти должности, а во время действия военного положения - приказами командующих войсками оперативных командований, командующих воздушных командований, командиров корпусов, начальников региональных органов военного управления Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины и приравненных к ним и выше должностных лиц в соответствии с Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил Украины».

Указ вступил в силу со дня его опубликования, то есть 29 июля 2025 года.

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