Отдыхающих на море в Одессе предупредили о высоких волнах и сильном ветре

На море в Одесской области – чрезвычайная опасность.

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В Одесской области море стало крайне опасным из-за неблагоприятных погодных условий, сообщило Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области. Сильный ветер и высокие волны создают серьезную угрозу для тех, кто решается купаться.

Несмотря на официальные предупреждения и запрет купания, некоторые отдыхающие игнорируют ограничения, отправляясь на глубину, в том числе на надувных матрасах и кругах. Спасатели отмечают, что такие плавсредства особенно опасны в нынешних условиях: сильный ветер может быстро отнести их далеко от берега, а высокие волны легко переворачивают. Самостоятельно выбраться из воды в таких условиях практически невозможно.

Граждан призывают воздержаться от купания и не рисковать жизнью, пока погодные условия не стабилизируются.

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