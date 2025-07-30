Тысячи тонн водорослей атакуют пляжи Испании — экологи бьют тревогу

В Испании тысячи тонн агрессивных водорослей Rugulopteryx okamurae заваливают пляжи.

Источник фото: Jorge Guerrero/AFP/Getty Images

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Инвазивные водоросли из Восточной Азии массово захватили побережье Гибралтарского пролива и юг Испании. С мая только с одного пляжа Ла-Калета в Кадисе вывезли более 1200 тонн вида Rugulopteryx okamurae. По словам экологов, это — экологическая катастрофа, угрожающая местному биоразнообразию, туризму и рыболовству, пишет The Guardian.

Специалисты считают, что водоросли попали в Средиземное море с балластными водами судов. За десятилетие они распространились на Канарские и Азорские острова, север Испании и регион Страны Басков.

Ученые говорят, что контролировать их сейчас практически невозможно. Они вытесняют местную флору, поглощают кислород и разрушают экосистему.

На данный момент водоросли вывозят на свалки, а бизнес, который перерабатывает водоросли в контейнеры для напитков или использует их как топливо и удобрение, ищет разрешение на использование Rugulopteryx okamurae в качестве биомассы для производства энергии.

Однако закон Испании об инвазивных видах запрещает их коммерческое использование, если только они не представляют угрозы здоровью и безопасности или не способствуют их искоренению — это ограничение, по-видимому, относится и к Rugulopteryx okamurae.

Правительство Андалусии уже запустило план действий по исследованию, мониторингу и просвещению, в частности предусмотрены переговоры об использовании водорослей в качестве биомассы. Однако эксперты сомневаются, что это существенно изменит ситуацию.

«Это интересный подход, но когда сотни тысяч тонн могут выброситься на один пляж — этого будет недостаточно», — говорят экологи.

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