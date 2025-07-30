Более 75% судей местных судов самостоятельно закупают у суды все необходимое для работы, а более 73% сделали ремонт в служебных кабинетах за собственные деньги – опрос

По меньшей мере, 11% судей даже покупали за собственные средства судейские мантии – в судах говорят, что ситуация с обеспечением судов первой инстанции стала невыносимой.

Источник фото - Соломенский райсуд Киева

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Украинские судьи из судов первой инстанции сообщили, что вынуждены регулярно обеспечивать свою профессиональную деятельность за свои же деньги.

В частности, за свой счет судьи закупают канцелярские товары, офисную технику, заправляют картриджи для принтеров и т. д.

Интересно, что карьера судьи у многих молодых судей, назначенных на должности в 2020-2025 годах, началась с ремонта служебного кабинета за собственные деньги.

А некоторым судьям за свой счет пришлось покупать даже судейские мантии.

Соответствующая информация стала известна по итогам опросов судей судов первой инстанции, которые были презентованы во время заседания юридической ассоциации «Добросуд» 26 июля.

Как отметила судья Деснянского районного суда города Киева Инна Коваленко (назначена на должность судьи в 2024 году), по итогам опроса 345 судей судов первой инстанции было установлено следующее:

Более 75% судей вынуждены возмещать расходы на материально-техническое обеспечение за собственные средства

73,6% судей производили ремонты служебных помещений судов за собственные средства

38,8% судей покупали офисную технику для использования в судах за собственные деньги

«Я также делала ремонт служебного кабинета за собственные средства. И это был не просто ремонт, а почти капитальный ремонт», - рассказала судья Инна Коваленко.

Результаты еще одного опроса, а именно опроса судей, назначенных на должности в 2024-2025 годах, представила судья Хозяйственного суда Полтавской области Юлия Байдуж (назначена на должность судьи в 2024 году).

В ходе опроса новоназначенные судьи сообщили следующее:

40% судей отметили, что выделенные им служебные кабинеты не были обеспечены необходимой мебелью и офисной техникой

35% судей сообщили, что состояние служебных помещений, в которых им приходится работать, неудовлетворительное

только 27% судей сообщили об удовлетворительном состоянии служебных помещений

34% судей отметили, что сделали в служебных кабинетах косметический ремонт, а 15% судей сообщили о том, что сделали в кабинетах капитальный ремонт (замена полов, ремонт стен, потолка, перепланировка помещения и т. п.).

44% новоназначенных судей самостоятельно обеспечили себя офисной техникой

11% судей пришлось самостоятельно шить себе мантии

Как сообщила во время указанных презентаций судья Соломенского районного суда города Киева Екатерина Застрожникова (назначена на должность судьи в 2020 году), ремонты помещений и содержание судейских «офисов» за собственные деньги самих судей, является обычной практикой в Украине.

«Я сама делала ремонт у себя в кабинете, сама покупала в кабинет мебель, технику. Я как только могу удерживаю на работе своих помощника и секретаря судебного заседания, чтобы они не уволились. Но разве это моя задача обо всем этом заботиться? А где же ответственность государства?» – отметила Екатерина Застрожникова.

О схожих проблемах рассказала судья Автозаводского районного суда города Кременчуга Наталья Алексашина (назначена на должность судьи в 2021 году).

«В последнее время у нас в суде исчезли обложки для судебных дел, но все судьи купили их за свой счет. Но это мелочь по сравнению с тем, что судьям нужно думать о том, как сохранить своих помощников и секретарей судебного заседания. Заработная плата работников аппарата суда не является конкурентной по сравнению даже с такими профессиями, как официант, продавец, бариста и т. д. Я прихожу на работу и каждый день вижу вокруг только морально и физически измотанных, уставших людей», - рассказала Наталья Алексашина.

Следует отметить, что деятельность территориальных управлений Государственной судебной администрации новоназначенные судьи в большинстве своем считают неэффективной.

Когда происходит назначение судьи на должность, то служебный кабинет, офисная техника, мантии и т. п. нужны еще «на вчера». ТУ ГСА обычно неспособны быстро обеспечивать потребности новоназначенных судей, особенно когда в одном городе, районе или в суде назначены сразу десятки новых судей.

Дело в том, что ТУ ГСА являются бюрократическими структурами, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с бюрократической логикой и процедурами – рассмотрение заявок и обращений, подсчет необходимых средств, оценка возможности удовлетворения заявленных потребностей, согласования, тендеры и т. д.

Указанные процедуры могут растянуться на длительное время, в то время как у вновь назначенного судьи может просто не быть такого количества времени на ожидание, поскольку ему необходимо начинать рассмотрение дел.

Кроме того, как сообщала «Судебно-юридическая газета», у судей нередко возникают вопросы к качеству той же офисной техники или мантий, которые закупают структуры ГСА.

«Судьям нашего суда предложили очень старые компьютеры, которые еле работали. Один документ мог сохраняться три минуты. Как на таком компьютере работать с КП "Д-3"? Мне пришлось вызвать специалиста по IT, который фактически собрал компьютер заново. Но ведь это вряд ли можно считать решением проблемы», - сообщила судья Оболонского районного суда города Киева Ольга Примак-Березовская.

Автор: Вячеслав Хрипун

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