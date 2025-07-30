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Більше 75% суддів місцевих судів самостійно закуповують в суди все необхідне для роботи, а більше 73% зробили ремонт у службових кабінетах за власні гроші – опитування

07:30, 30 липня 2025
Щонайменше 11% суддів навіть купували за власні кошти суддівські мантії – в судах кажуть, що ситуація із забезпеченням судів першої інстанції стала нестерпною.
Більше 75% суддів місцевих судів самостійно закуповують в суди все необхідне для роботи, а більше 73% зробили ремонт у службових кабінетах за власні гроші – опитування
Джерело фото - Солом’янський райсуд Києва
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Українські судді з судів першої інстанції повідомили, що змушені регулярно забезпечувати свою професійну діяльність за власні гроші.

Зокрема, за власні кошти судді закуповують канцелярські товари, офісну техніку, заправляють картриджі для принтерів тощо.   

Цікаво, що кар‘єра судді у багатьох молодих суддів, призначених на посади у 2020-2025 роках, розпочалася з ремонту службового кабінету за власні гроші.  

А деяким суддям за власний рахунок довелося навіть купувати суддівські мантії.

Відповідна інформація стала відомою за підсумками опитувань суддів судів першої інстанції, які були презентовані під час засідання правничої асоціації «Добросуд» 26 липня.

Як зазначила суддя Деснянського районного суду міста Києва Інна Коваленко (призначена на посаду судді у 2024 році), за підсумками опитування 345 суддів судів першої інстанції було встановлене наступне:

Понад 75% суддів змушені покривати витрати на матеріально-технічне забезпечення за власні кошти

73,6% суддів робили ремонти службових приміщень судів за власні кошти

38,8% суддів купували офісну техніку для використання в судах за власні гроші

«Я також робила ремонт службового кабінету за власні кошти. І це був не просто ремонт, а майже капітальний ремонт» - розповіла суддя Інна Коваленко.

Результати ще одного опитування, а саме опитування суддів, призначених на посади у 2024-2025 роках, презентувала суддя Господарського суду Полтавської області Юлія Байдуж (призначена на посаду судді у 2024 році).

Під час опитування новопризначені судді повідомили наступне:

40% суддів зазначили про те, що виділені їм службові кабінети не були забезпечені необхідними меблями та офісною технікою

35% суддів повідомили, що стан службових приміщень, в яких доводиться працювати, є незадовільним

лише 27% суддів повідомили про задовільний стан службових приміщень

34% суддів зазначили, що зробили у службових кабінетах косметичний ремонт, а 15% суддів повідомили про те, що зробили у кабінетах капітальний ремонт (заміна підлоги, ремонт стін, стелі, перепланування приміщення тощо).

44% новопризначених суддів самостійно забезпечили себе офісною технікою

11% суддів довелося самостійно шити собі мантії

Як розповіла під час зазначених презентацій суддя Солом’янського районного суду міста Києва Катерина Застрожнікова (призначена на посаду судді у 2020 році), ремонти приміщень та утримання суддівських «офісів» за власні гроші самих суддів, є звичайною практикою в Україні.

«Я сама зробила ремонт у себе в кабінеті, сама купувала в кабінет меблі, техніку. Я як тільки можу утримую на роботі своїх помічника та секретаря судового засідання, щоб вони не звільнилися. Але хіба це моє завдання всім цим опікуватися? А де ж відповідальність держави?» - зазначила Катерина Застрожнікова.   

Про схожі проблеми розповіла суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука Наталія Алексашина (призначена на посаду судді у 2021 році).

«Останнім часом у нас в суді зникли обкладинки для судових справ, але всі судді купили їх за власні кошти. Але це дрібниця у порівняні з тим, що суддям потрібно думати про те, як зберегти своїх помічника та секретаря судового засідання. Заробітна плата працівників апарату суду наразі не є конкурентною у порівнянні навіть з такими професіями, як офіціант, продавець, бариста тощо. Я приходжу на роботу і кожний дань бачу навколо лише морально і фізично виснажених, втомлених людей», - розповіла Наталія Алексашина.

Слід зазначити, що діяльність територіальних управлінь Державної судової адміністрації новопризначені судді здебільшого вважають неефективною.

Коли відбувається призначення судді на посаду, то службовий кабінет, офісна техніка, мантії тощо потрібні ще «на вчора». ТУ ДСА, зазвичай, нездатні швидко забезпечувати потреби новопризначених суддів, особливо, коли в одному місті, районі або в суді призначені одразу десятки нових суддів.

Справа у тому, що ТУ ДСА є бюрократичними структурами, які здійснюють свою діяльність відповідно до бюрократичної логіки та процедур – розгляд заявок та звернень, підрахунок необхідних коштів, оцінка можливості задоволення заявлених потреб, погодження, тендери тощо.

Зазначені процедури можуть розтягнутися на тривалий час, тоді як у новопризначеного судді може просто не бути такої кількості часу на очікування, оскільки йому потрібно починати розгляд справ.

Крім того, як повідомляла «Судово-юридична газета», у суддів нерідко виникають питання до якості тієї ж офісної техніки або мантій, які закуповують структури ДСА.

«Суддям нашого суду запропонували дуже старі комп’ютери, які ледь працювали. Один документ міг зберігатися три хвилини. Як на такому комп’ютері працювати з КП «Д-3»? Мені довелося викликати спеціаліста з IT, який фактично зібрав комп’ютер заново. Але ж це навряд чи можна вважати вирішенням проблеми», - повідомила суддя Оболонського районного суду міста Києва Ольга Примак-Березовська.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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суддя гроші місцеві суди

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