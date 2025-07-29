Пухнасті підробки: у Китаї виробники фейкових Labubu кидають виклик владі

Влада Китаю бореться з підпільним виробництвом фейкових Labubu.

Джерело фото: Ploy Phutpheng/SOPA Images/Shutterstock

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У Китаї процвітає тіньовий ринок підроблених ляльок Labubu, попри жорсткі спроби влади припинити виробництво та продаж фальсифікату. Колекційна іграшка, що стала світовою сенсацією, нині масово копіюється у підпільних майстернях, пише The Guardian.

Labubu — це пухнастий ельф з обличчям монстра, створений китайською компанією Pop Mart. Завдяки популярності серед зірок, включаючи Ріанну та Лісу з Blackpink, «потворно-милі» ляльки стали глобальним трендом. Ці «потворно-милі» ляльки були настільки затребувані, що у Великій Британії Pop Mart прибрав цих усміхнених монстрів з усіх магазинів через ризик бійок між покупцями. Водночас китайська влада почала позиціонувати бренд як символ культурного прориву Китаю, що зміцнює національний імідж.

Однак зростання попиту на Labubu породило і лавину підробок. Попри державні рейди, фейкові версії ляльок, відомі як Lafufu, продають у провулках, захованих крамницях. Як пише The Guardian, підпільні фабрики залучають до виробництва літніх жінок, які вручну розрізають відлиті з силікону голови іграшок. За розрізану голову працівниці отримують всього 0,04 юаня, а щодня встигають обробити до тисячі деталей.

Дилери, що торгують контрафактом, працюють через мережу посередників і реалізують продукцію по 168 юанів (приблизно £17) за одиницю — утричі дешевше за офіційні Labubu.

Напередодні китайські митники вилучили понад 200 000 підозрілих Labubu, а згодом — ще 2 000 фальсифікатів. За словами аналітиків, китайський уряд тепер вважає захист інтелектуальної власності Pop Mart не лише комерційною, а й національною справою.

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