Пушистые подделки: в Китае производители фейковых Labubu бросают вызов властям

Власти Китая борются с подпольным производством фейковых Labubu.

Источник фото: Ploy Phutpheng/SOPA Images/Shutterstock

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В Китае процветает теневой рынок поддельных кукол Labubu, несмотря на жесткие попытки властей остановить производство и продажу фальсификата. Коллекционная игрушка, ставшая мировой сенсацией, теперь массово копируется в подпольных мастерских, пишет The Guardian.

Labubu — это пушистый эльф с лицом монстра, созданный китайской компанией Pop Mart. Благодаря популярности среди звезд, включая Рианну и Лису из Blackpink, «уродливо-милые» куклы стали глобальным трендом. Эти «уродливо-милые» куклы были настолько востребованы, что в Великобритании Pop Mart убрал этих улыбающихся монстров из всех магазинов из-за риска драк между покупателями. Тем временем китайские власти начали позиционировать бренд как символ культурного прорыва Китая, укрепляющий национальный имидж.

Однако рост спроса на Labubu породил и лавину подделок. Несмотря на государственные рейды, фейковые версии кукол, известные как Lafufu, продаются в переулках и скрытых лавках. Как пишет The Guardian, подпольные фабрики привлекают к производству пожилых женщин, которые вручную разрезают отлитые из силикона головы игрушек. За разрезанную голову работницы получают всего 0,04 юаня, а в день успевают обработать до тысячи деталей.

Дилеры, торгующие контрафактом, работают через сеть посредников и продают продукцию по 168 юаней (примерно £17) за штуку — втрое дешевле официальных Labubu.

Накануне китайские таможенники изъяли более 200 000 подозрительных Labubu, а позднее — еще 2 000 фальсификатов. По словам аналитиков, китайское правительство теперь считает защиту интеллектуальной собственности Pop Mart не только коммерческим, но и национальным делом.

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