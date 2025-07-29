Дания поддержала законопроект о независимости НАБУ и САП, – Зеленский

Зеленский заручился поддержкой Дании в Совете ЕС.

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Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что законопроект, который гарантирует независимость Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), получил поддержку Дании, которая сейчас председательствует в Совете Европейского Союза. Об этом Зеленский заявил после телефонного разговора с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Во время разговора стороны обсудили европейскую интеграцию Украины, в частности открытие первого переговорного кластера. Зеленский подчеркнул, что председательство Дании в Совете ЕС является возможностью для реализации необходимых решений. «Нам нужно максимально использовать это время, чтобы реализовать все необходимые решения», - подчеркнул он.

Зеленский заверил, что Украина выполняет свои обязательства перед Евросоюзом. В частности, президентский законопроект, направленный на обеспечение независимости антикоррупционных органов, уже зарегистрирован в Верховной Раде. "Благодарен Дании за его поддержку. Мы согласились, что парламент должен проголосовать за этот законопроект безотлагательно, уже на этой неделе", - добавил он.

Кроме того, стороны согласовали планы относительно дальнейших двусторонних контактов и сотрудничества в рамках более широких международных форматов. «Продолжаем работать вместе, чтобы приближать справедливый и длительный мир для Украины», - подытожил Зеленский.

В целом, как писала «Судебно-юридическая газета», в парламенте уже 7 законопроектов по НАБУ и САП, которые так или иначе касаются отмены норм законопроекта 12414.

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