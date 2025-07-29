В Киеве из-за велосипедного насоса закрыли станцию метро «Лыбедская»

Полицейские рассказали, что нашли на станции метро «Лыбедская», когда там обнаружили подозрительный предмет.

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В Киеве пассажиры заметили подозрительный предмет, оставленный на скамейке на станции метро «Лыбедская». Впоследствии полиция ограничила доступ к платформе и временно закрыла станцию в целях безопасности.

На место прибыли взрывотехники, которые проверили находку. Как выяснилось, это был обычный портативный насос для велосипеда, предположительно забытый одним из пассажиров метро.

Движение поездов полностью восстановлено, станция работает в обычном режиме.

Тем не менее, правоохранители призывают граждан и дальше оставаться бдительными и незамедлительно сообщать в полицию в случае обнаружения подозрительных предметов по номеру 102.

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