У Києві через насос для велосипеду закрили станцію метро «Либідська»

Поліцейські розповіли що знайшли на станції метро «Либідська», коли там виявили підозрілий предмет.

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У Києві пасажири виявили підозрілий предмет, залишений на лавці на станції метро «Либідська». Відтак, поліція обмежила доступ до платформи та тимчасово закрила станцію задля безпеки.

На місце прибули вибухотехніки, які перевірили знахідку. Як з’ясувалося, це був звичайний портативний насос для велосипеду, ймовірно забутий одним із пасажирів підземки.

Рух поїздів повністю відновили, а станція працює у звичному режимі.

Однак, правоохоронці закликають громадян надалі залишатися пильними й негайно повідомляти поліцію у разі виявлення підозрілих речей за номером 102.

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