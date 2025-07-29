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У Києві через насос для велосипеду закрили станцію метро «Либідська»

23:36, 29 липня 2025
Поліцейські розповіли що знайшли на станції метро «Либідська», коли там виявили підозрілий предмет.
У Києві через насос для велосипеду закрили станцію метро «Либідська»
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У Києві пасажири виявили підозрілий предмет, залишений на лавці на станції метро «Либідська».  Відтак, поліція обмежила доступ до платформи та тимчасово закрила станцію задля безпеки.

На місце прибули вибухотехніки, які перевірили знахідку. Як з’ясувалося, це був звичайний портативний насос для велосипеду, ймовірно забутий одним із пасажирів підземки.

Рух поїздів повністю відновили, а станція працює у звичному режимі.

Однак, правоохоронці закликають громадян надалі залишатися пильними й негайно повідомляти поліцію у разі виявлення підозрілих речей за номером 102.

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поліція Київ війна метро

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