Негода у Києві: вітер зриває облицювання з будинків — уламки падають на авто і людей

У Києві оголошено жовтий рівень небезпеки.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві вирує негода, спричинена сильним вітром, через який зриває облицювання житлових комплексів. Шматки матеріалів падають на людей і автомобілі, створюючи небезпеку. Про це пишуть Телеграм-канали.

Як повідомляє Український гідрометцентр, на Київщині оголосили підвищений рівень небезпечності.

За прогнозами синоптиків, у Києві сьогодні очікується гроза, яка також зачепить Київську область. У зв’язку з несприятливими погодними умовами на Київщині оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності.

Синоптики попереджають: «Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.